(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - È stata segnalata l’esistenza di un sito che riproduce l’aspetto del portale dell’Agenzia delle entrate allo scopo di rubare i dati presenti nello smartphone dell’utente. In particolare, il falso dominio propone di installare un’applicazione spacciandola come ufficiale: appena avviata l’app, vengono quindi suggerite ulteriori operazioni che consentono agli autori della truffa di accedere al dispositivo mobile della vittima.
Come funziona la campagna di phishing – Chi segue le istruzioni fraudolente installa un secondo programma, che punta ad intercettare credenziali bancarie, sms e codici di sicurezza monouso (Otp). L’Agenzia delle entrate, che si dichiara totalmente estranea a quanto rappresentato, suggerisce di verificare sempre l’indirizzo univoco che identifica la pagina su cui si sta navigando (url) e ricorda che l’unico dominio istituzionale ufficiale è: www.agenziaentrate.gov.it.
Come difendersi – L’Agenzia invita a non interagire in alcun modo con siti sospetti, a non installare applicazioni se non dagli store ufficiali e, in caso di dubbi, a consultare la pagina “Focus sul phishing” sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.