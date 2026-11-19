(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - “Quanto sta emergendo dall’inchiesta Arione, condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro, restituisce un quadro molto diverso da quello che nel gennaio 2024 venne narrato per alimentare una campagna d’odio nei confronti del Governo Meloni. I blocchi dei trattori allora sulla Statale 106 furono presentati da una parte delle opposizioni come il simbolo della protesta contro l’esecutivo e il ministro dell’Agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Oggi, dagli elementi emersi, si apprende che attorno a quei blocchi ci sarebbero state anche presenze e dinamiche estranee alle ragioni della protesta agricola, con il coinvolgimento di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata. È un aspetto tutt’altro che marginale, soprattutto se si pensa a quanto quella vicenda sia stata cavalcata anche nel dibattito politico. C’è poi un elemento che non può essere dimenticato: quei blocchi non hanno prodotto soltanto disagi alla circolazione, hanno avuto gravissime ripercussioni sulla distribuzione delle merci, sulla regolarità degli approvvigionamenti e sulla disponibilità dei prodotti sugli scaffali. A risentirne sono stati i consumatori, le famiglie che ogni giorno fanno la spesa e che non dovrebbero pagare il prezzo di interruzioni di questo tipo. La magistratura farà i suoi accertamenti, ma una riflessione è doverosa: le proteste degli agricoltori, anche quelle delle ultime settimane, meritano attenzione, e su questo la politica deve essere unanime: vanno sempre ascoltate ma non possono essere piegate a convenienze di parte, tantomeno se poi rilevano zone d’ombra addirittura sacche dell’illegalità, soprattutto quando le conseguenze ricadono anche sui cittadini”.
Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.