(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - “Ministro Salvini, noi apprezziamo molto il suo impegno per fare in modo che le infrastrutture possano davvero sostenere lo sviluppo del Paese. Consideriamo strategica la realizzazione lungo la linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona di una fermata nel territorio del Basso Lago di Garda, anche alla luce dei dati sui flussi turistici. Secondo questi dati, infatti, il lago di Garda è visitato da molti più turisti dell’intera Sicilia. Questo, probabilmente, anche perché il ponte sullo Stretto ancora non c’è e oggi, arrivati a villa San Giovanni, i treni devono essere traghettati in Sicilia e poi rimessi sui binari. Non si può continuare così. Da parte di Forza Italia c’è totale sostegno al ponte sullo Stretto e a quel lavoro di implementazione infrastrutturale che il governo sta portando avanti con determinazione”. Così il senatore e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli, intervenendo in Aula durante il Question time al ministro Salvini.
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