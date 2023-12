Incendio Malagrotta: Cordella (ANPPE), grazie a vigili fuoco

(AGENPARL) – lun 25 dicembre 2023 Un grazie ai Vigili del Fuoco della Capitale, che in questi giorni di

festa, sono stati impegnati incessantemente nell’incendio della discarica

di Malagrotta, insieme ai colleghi del Lazio e delle regioni limitrofe. A

loro va il nostro sentito ringraziamento. Così in una nota Fernando

Cordella Presidente dell’Associazione Sindacale ANPPE Vigili del Fuoco.

Dobbiamo segnalare – continua la nota – che è il secondo grosso incendio in

un anno e mezzo a Malagrotta, una delle discariche più grandi d’Europa,

nonostante sia stata chiusa nel 2013. Ogni evento, di questo genere, mette

a dura prova il dispositivo di soccorso, già in difficoltà della capitale,

e gli stessi Vigili del Fuoco rischiano la propria vita e la propria salute

fisica. E’ importante – conclude Cordella – agire in termini di una vera

prevenzione strutturale a lungo termine, che metta l’area in sicurezza,

altrimenti i danni che si registrano ogni volta che accadono eventi come

quelli di ieri, sono altissimi, sia in termini di salute dei cittadini

intorno all’area urbanizzata, sia per coloro che intervengono per arginare

le fiamme