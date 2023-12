Newsletter: Buone Feste – Orari Uffici – ATS Bergamo – Registro elettronico rifiuti – Codice meccanografico

(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 ** Buone Feste da Confesercenti Bergamo

Nell’augurare a tutti voi Buone Feste Confesercenti Bergamo vi ricorda che gli uffici resteranno chiusi a dicembre nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 e il 1 gennaio 2024.

** https://confesercenti.bergamo.it/2023/12/21/ats-bergamo-nota-sullaumento-delle-sindromi-respiratorie/ATS Bergamo. Nota sull’aumento delle sindromi respiratorie

ATS segnala che si sta registrando un aumento delle sindromi respiratorie nella popolazione del territorio di Bergamo con un trend in crescita prossimo ad un livello epidemico di intensità alta.

Concorrono alla circolazione dei diversi patogeni, tra cui virus influenzali e il Sars Cov2, e quindi all’aumento dei casi, sia le temperature basse della stagione invernale sia la maggiore permanenza in luoghi chiusi.

Si ritiene pertanto opportuno, in un’ottica di protezione individuale e di salute collettiva, richiamare l’importanza delle misure di prevenzione atte a ridurre il rischio di contagio

** https://confesercenti.bergamo.it/2023/12/20/registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti-rentri/Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI.

Per le aziende del settore “Commercio e Turismo” l’iscrizione è obbligatoria solo se producono rifiuti pericolosi

** https://confesercenti.bergamo.it/2023/12/20/codice-meccanografico-per-esportatori/Codice meccanografico per esportatori

Entro il 31/12 di ogni anno le imprese titolari di un numero meccanografico devono convalidare la propria posizione aggiornando i dati dichiarati. Il codice meccanografico va richiesto dagli esportatori abituali o dagli operatori che effettuano importazioni od esportazioni fuori dall’UE di importo annuo superiore ad euro 12.500.

