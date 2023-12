CS – VIOLENZA CONTRO LE DONNE: PRES. MASCHIO (FDI), “ABBIAMO POTENZIATO MISURE DI PREVENZIONE. IMPEGNO QUOTIDIANO PER INTERVENIRE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI”

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 VIOLENZA CONTRO LE DONNE: PRES. MASCHIO (FDI), “ABBIAMO POTENZIATO MISURE DI PREVENZIONE. IMPEGNO QUOTIDIANO PER INTERVENIRE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI”

“E’ importante che si siano queste iniziative tutto l’anno e non solo in prossimità del 25 novembre. Perché è un tema di drammatica attenzione quotidiana su cui occorre lavorare in maniera costante da parte di tutti gli operatori e del legislatore. Sono orgoglioso di poter dire che sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, il Parlamento ha dimostrato di saper dare una risposta rapida, efficace, forte, con un voto all’unanimitá.

Il potenziamento delle misure di prevenzione che consentono di intervenire prima che sia troppo tardi e prima dei tempi lunghi dei procedimenti penali è sicuramente uno strumento importante. L’invito che facciamo a tutte le donne è di denunciare e di non perdere tempo appena si rilevano i primi fatti. Perché lo Stato, le Forze dell’Ordine, le Istituzioni sono presenti.

Ovviamente occorre lavorare sempre di più sulla formazione degli operatori, sia Magistratura sia Forze dell’Ordine, sia assistenti sociali sia chi opera nei centri antiviolenza, per saper riconoscere e gestire i primi segnali di una potenziale violenza e mettere in atto tutte le misure di prevenzione prima che sia troppo tardi” – E’ quanto dichiarato dall’On. Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia, in occasione del convegno dal titolo “Io uccido quando l’amore è assassino”, promosso dal Senatore Gianni Berrino, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia.