(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - AGR Basilicata
Novembre 18, 2026
Formare i professionisti che dovranno proteggere imprese, istituzioni e cittadini dalle minacce informatiche. È l'obiettivo della prima Academy in Cybersecurity Analyst, avviata alla Casa delle Tecnologie Emergenti, nell'Hub di San Rocco a Matera, nell'ambito di MT Academy, il progetto promosso dalla Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento Sviluppo Economico, e da Sviluppo Basilicata.
Un percorso di alta specializzazione che coinvolge 20 giovani, tutti lucani ad eccezione di un partecipante proveniente dalla Campania, impegnati in tre mesi di formazione per complessive 300 ore. Un investimento sulle competenze in un settore strategico per il quale la richiesta di figure professionali qualificate è in costante crescita.
Partner tecnici dell'iniziativa sono Intent Spa e Negg Group Srl, aziende che metteranno a disposizione esperienze e professionalità per avvicinare i partecipanti alle esigenze operative del settore.
La cybersecurity rappresenta ormai una priorità che va ben oltre la protezione dei sistemi in-formatici. Un attacco può compromettere la disponibilità di servizi essenziali, esporre informazioni riservate e creare situazioni di grave vulnerabilità per la collettività. A richiamare l'attenzione dei giovani su questi rischi è stato Massimiliano Pierro, amministratore e CRO di Intent Spa.
«Basta pensare a quanto accaduto con il panico provocato dalle mail inviate alle scuole – ha spiegato -. È stato sufficiente impadronirsi degli indirizzi di posta elettronica di alcuni istituti scolastici per comprendere cosa potrebbe succedere se un attacco informatico interessasse, ad esempio, un ospedale».
Pierro, che rivendica con orgoglio le proprie radici lucane, ha evidenziato anche la scelta di Intent di rafforzare la propria presenza sul territorio. «Abbiamo deciso di investire in Basili-cata, dove Intent è già presente con una propria sede operativa, perché crediamo nelle competenze e nelle potenzialità dei giovani talenti lucani. La cybersecurity è un ambito nel quale si stanno concentrando importanti investimenti europei e nazionali e nel quale imprese e Pubblica Amministrazione hanno sempre più bisogno di professionisti preparati. Attraverso questa Academy vogliamo trasferire l'esperienza maturata quotidianamente sul campo e contribuire alla formazione di figure in grado di rispondere alle necessità concrete del mercato, creando nuove prospettive professionali anche nella nostra regione».
Il percorso didattico è stato progettato per coniugare preparazione teorica e applicazione pratica. Sono previsti laboratori, project work basati su casi reali, attività di career coaching e momenti di confronto con esperti del comparto. I partecipanti acquisiranno competenze nel vulnerability assessment, nei penetration test controllati, nella configurazione e gestione di ambienti SIEM attraverso la piattaforma Wazuh, nell'analisi e gestione degli incidenti informatici e nella predisposizione della documentazione tecnica. L'obiettivo è fornire strumenti per individuare le vulnerabilità, comprendere le modalità degli attacchi e predisporre adeguate misure di prevenzione e protezione.
«MT Academy nasce per creare le condizioni affinché professionalità qualificate possano scegliere di vivere e lavorare in Basilicata», afferma Gabriella Megale, amministratore unico di Sviluppo Basilicata. «Vogliamo offrire ai giovani occasioni concrete per costruire il proprio futuro professionale sul territorio e, contemporaneamente, mettere a disposizione delle imprese competenze specialistiche di cui hanno sempre maggiore necessità».
La prima giornata dell'Academy ha fatto emergere motivazioni e aspettative dei partecipanti, accomunati dalla volontà di acquisire nuove conoscenze e trasformarle in opportunità di lavoro.
Al termine Gabriella Megale ha espresso soddisfazione per la partecipazione e l'entusiasmo manifestati dai giovani. «Siamo orgogliosi di questi ragazzi. Il loro interesse conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta. Il nostro impegno è tradurre in opportunità concrete le indicazioni dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, che richiama costantemente l'importanza della formazione e della preparazione per accedere a professioni di elevata qualificazione. Vogliamo dimostrare che anche in Basilicata è possibile costruire percorsi di crescita professionale senza dover necessariamente cercare altrove il proprio futuro».
A sostenere questa impostazione sono i risultati già raggiunti da MT Academy: circa il 60% dei partecipanti ai precedenti percorsi formativi ha trovato un'occupazione, sebbene non sempre in Basilicata, mentre una parte significativa ha scelto di proseguire gli studi dopo la laurea magistrale. Tra gli effetti positivi viene inoltre segnalato il rientro di numerosi giovani lucani che avevano maturato esperienze formative e professionali nelle regioni del Centro-Nord.
La formazione specialistica si confronta, tuttavia, con una questione decisiva: la capacità del sistema economico regionale di assorbire le competenze prodotte. La trasformazione digitale richiede programmatori, tecnici web, esperti di applicazioni, specialisti dei dati, professionisti della cybersecurity e dell'intelligenza artificiale. Figure indispensabili per innovare i processi produttivi, rafforzare la competitività delle imprese e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici.
In questa prospettiva si inserisce il ruolo della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, che dispone di sei laboratori, tra cui quello dedicato al digitale, e punta a consolidarsi come luogo di incontro tra formazione, innovazione, imprese e nuove professionalità.
«La Casa delle Tecnologie rappresenta un hub con le caratteristiche e le strutture necessarie per affrontare questa sfida», sottolinea il direttore Raffaele Vitulli.
La nuova Academy si inserisce dunque in una strategia che punta a fare delle competenze digitali una leva di sviluppo regionale. L'obiettivo non è soltanto formare esperti capaci di contrastare le minacce informatiche, ma costruire nuove opportunità occupazionali, rafforzare il tessuto produttivo e offrire ai giovani qualificati una ragione in più per scegliere la Basilicata come luogo in cui investire sul proprio futuro.
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