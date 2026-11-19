(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - "Ogni anno, a settembre, l'acquisto dei libri scolastici e universitari rappresenta una vera e propria stangata per milioni di famiglie italiane. Con l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia interveniamo in modo strutturale: obblighiamo a rendere disponibile per ogni testo adottato nelle scuole e indicato nei programmi universitari una versione digitale scontata di almeno il 50 per cento, pena l'esclusione dalle nuove adozioni scolastiche. Non chiediamo nulla di impossibile al mercato editoriale, dove già oggi per gran parte della saggistica e della narrativa gli ebook vengono regolarmente venduti a circa la metà del prezzo di copertina del cartaceo. Estendere questa regola ai testi di studio significa garantire risparmi immediati alle famiglie, modernizzare la didattica come già avviene in gran parte dell'Unione europea e risolvere finalmente l'annoso problema degli zaini troppo pesanti, tutelando la salute dei più giovani. Ci auguriamo che su un provvedimento così atteso dai genitori e dagli studenti ci sia il voto favorevole di tutto il Parlamento e che nessuno si pieghi alla difesa di rendite e interessi corporativi. È il momento di dimostrare coi fatti chi sta dalla parte delle famiglie italiane e chi no". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Roscani,
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