(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - AGR Basilicata
Novembre 18, 2026
L'assessore al convegno di Policoro: "Con la riforma la Regione Basilicata ha scelto di anticipare di oltre un anno i tempi nazionali partendo già a settembre 2025 a Matera e a marzo 2026 a Potenza, ben prima dell'entrata in vigore in tutta Italia fissata al primo gennaio 2027".
"Con la riforma della disabilità la Regione Basilicata ha scelto di anticipare di oltre un anno i tempi nazionali partendo già a settembre 2025 a Matera e a marzo 2026 a Potenza, ben prima dell'entrata in vigore in tutta Italia fissata al primo gennaio 2027. L'obiettivo è di superare la logica del solo accertamento sanitario per mettere al centro la persona nella sua globalità, valorizzando le sue aspirazioni e garantendo sostegni concreti per lo studio, il lavoro e la piena partecipazione alla vita della comunità".
Così l'assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, al convegno "Progetto di vita: facciamo il punto". L'evento, tenutosi a Policoro, è stato promosso dalla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie della Basilicata per illustrare i primi risultati della sperimentazione introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024.
"La nostra regione – ha sottolineato Latronico – si sta dimostrando un laboratorio per far dialogare la sanità, gli Ambiti Socio Territoriali, l'Inps, le scuole e il Terzo settore. Nella provincia di Matera si contano già 270 certificati ricevuti e assegnati nell'ambito Metapontino Collina Materana, 202 istanze registrate nell'ambito Bradanica Medio Basento con 106 procedimenti avviati e i primi progetti già sottoscritti, oltre a 183 istanze nella città di Matera con 45 progetti di vita avviati. Mentre la provincia di Potenza restituisce per il primo semestre un avvio operativo positivo con una buona capacità di presa in carico e corrispondenza tra istanze presentate e progetti sottoscritti".