Ferrara, 18 novembre 2026

A FERRARA UN CENTRO PER LA CURA E IL CONTROLLO DELLA BPCO

Il prof. Papi (Direttore della Pneumologia di Cona) fa il punto in occasione della Giornata mondiale della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva

Mercoledì 18 novembre 2026 si celebra la Giornata Mondiale della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), l'appuntamento annuale promosso a livello globale da GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce di questa malattia respiratoria. Il tema scelto per l'edizione 2026 è "Difficoltà respiratorie? Pensa alla BPCO".

A livello globale questa patologia colpisce tra i 328 e i 400 milioni di persone e rappresenta la terza causa di morte nel mondo, con oltre 3 milioni di decessi ogni anno (circa il 5-6% di tutti i decessi). In Italia, la patologia riguarda circa 3,5 milioni di adulti (il 5,6% della popolazione) ed è responsabile di circa 28.000 decessi l'anno.

LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI sono all'avanguardia nel management della BPCO dalla diagnosi ai trattamenti più avanzati. Ambulatori pneumologici sono attivi tutti i giorni della settima nell'Ospedale di Cona (direttore Pneumologia prof. Alberto Papi) e in diversi ambiti territoriali (direttore prof. Marco Contoli).

Centro di Eccellenza direttamente connesso con la iniziativa Globale GOLD è il Centro Interdipartimentale per le patologie Respiratorie Croniche e fumo correlate (CEMICEF) dell'Ospedale di Cona dove vengono seguiti i pazienti complessi e sono erogate terapie innovative.

Il tema della giornata mondiale della BPCO 2026 è "Difficoltà respiratorie? Pensa alla BPCO". Si rivolge a soggetti a rischio (fumatori) che presentano sintomatologia respiratoria. La spirometria è la metodica che consente la diagnosi e l'adeguato percorso terapeutico. Anche nella provincia di Ferrara la sottostima e il mancato trattamento appropriato della BPCO sono in buona parte legati al mancato riconoscimento e conferma con il semplice esame spirometrico.

LA PATOLOGIA. Il Fumo di tabacco è la causa principale della BPCO (responsabile dell'80-90% dei casi nei Paesi industriali) e riguarda il fumo attivo di sigarette, sigari o pipa (fumatori o ex fumatori). Anche l'esposizione prolungata al fumo passivo aumenta il rischio di sviluppare la malattia. Lo smog urbano e il particolato fine (PM10 e PM2.5) contribuiscono sia all'insorgenza della patologia sia al peggioramento dei sintomi. Respirare per anni polveri organiche e inorganiche sul luogo di lavoro può provocare infiammazione cronica dei bronchi.

La BPCO è una patologia polmonare cronica e progressiva che riduce il passaggio d'aria elle vie aeree e il funzionamento dei polmoni (comprendendo condizioni come la bronchite cronica e l'enfisema). I sintomi principali sono: fiato corto (dispnea) inizialmente durante piccoli sforzi quotidiani, come salire le scale o camminare in salita, tosse spesso più intensa al mattino, catarro frequente e infezioni respiratorie ricorrenti. Le forme più avanzate richiedono il supporto continuo di erogazione di ossigeno o di aiuto della respirazione con ventilatori domiciliari.

I peggioramenti acuti della sintomatologia sono chiamati riacutizzazioni. Sono per lo più di origine infettiva (virale o batterica) e sono di diversa gravità, dalla ospedalizzazione alla ventilazione e trattamento intensivo. Le riacutizzazioni della BPCO accelerano in modo irreversibile il declino della funzione polmonare, aumentano drasticamente il rischio di eventi cardiovascolari acuti e rappresentano la principale causa di ricovero ospedaliero e mortalità nei pazienti affetti dalla malattia.

Quindi: hai fumato? Hai difficoltà respiratorie? Pensa alla BPCO. La spirometria consente di diagnosticarla e ricevere il trattamento personalizzato più efficace.