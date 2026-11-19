(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
Nota congiunta dei consiglieri regionali Luigi Lobuono e Marcello Lanotte.
"Ho depositato in Consiglio regionale, insieme al consigliere di Forza Italia Marcello Lanotte, una mozione urgente per rendere operativo l'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi. Chiediamo alla Giunta pugliese di indicare tempi certi per l'avvio dei controlli e di impegnarsi a pubblicare regolarmente i dati, perché famiglie e imprese possano sapere come cambiano i prezzi e come e dove si concentrano i rincari.
Da imprenditore e ma anche da persona che ama fare la spesa in prima persona, tocco con mano quanto siano lievitati i costi. Lo vedo negli scontrini delle famiglie e nei conti di chi produce, trasporta e vende. Questo ci ricorda quanto sia importante seguire e controllare l'andamento dei prezzi lungo tutta la filiera, dalla produzione allo scaffale.
Con la mozione chiediamo un monitoraggio continuo dei prezzi dei beni alimentari e di prima necessità, dei prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari e dei servizi. I risultati dovranno essere pubblicati periodicamente sul portale della Regione, in un formato che consenta a tutti i cittadini di consultarli e confrontarli. Vogliamo coinvolgere in questo progetto la Consulta regionale dei consumatori, le associazioni di categoria, le imprese e la distribuzione. Se dal monitoraggio emergeranno anomalie documentate o possibili pratiche scorrette, chiediamo che la Regione trasmetta gli elementi raccolti alle autorità competenti.
Ora, data l'importanza e l'urgenza che il controllo dei prezzi riveste per il carovita di tutti i cittadini, chiedo che la mozione venga discussa al più presto in Consiglio. La Giunta regionale indichi quando l'Osservatorio potrà iniziare a lavorare e quando i pugliesi potranno consultare i primi dati"./comunicato