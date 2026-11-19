(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - *SPAZIO | L'INGV rafforza il proprio ruolo a NSE-New Space Economy
Expoforum 2026*
*Dal 25 al 27 novembre, a Fiera Roma, l'Istituto parteciperà alla
manifestazione con attività espositive, incontri scientifici e iniziative
dedicate ai più giovani*
*[Roma, 18 novembre 2026]*
Dal 25 al 27 novembre torna a Fiera Roma *NSE-New Space Economy Expoforum*,
l'evento organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l'Agenzia Spaziale
Italiana (ASI), che riunisce istituzioni, imprese e comunità scientifica
per approfondire le prospettive della nuova economia spaziale.
L'*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)*, patrocinatore
della manifestazione, parteciperà anche quest'anno con un programma
articolato tra area espositiva, Conferenza Scientifica internazionale e
iniziative di formazione per i più giovani. Tra le novità del 2026,
l'ingresso dell'Istituto, attraverso il *Centro di Osservazioni Spaziali
della Terra (COS-INGV)*, nel *Comitato Tecnico della Ricerca di NSE*,
contribuendo alla definizione delle tematiche scientifiche della
manifestazione e al dialogo tra ricerca, industria e istituzioni.
*Lo stand INGV*, al Padiglione 9, sarà dedicato al tema *"Our Planet from
Space"*. I visitatori potranno conoscere le attività dell'Istituto legate
all'*osservazione della Terra e dello spazio circumterrestre* e scoprire
come i dati satellitari e le tecnologie spaziali contribuiscono allo studio
e al monitoraggio dei fenomeni sismici e vulcanici, dei cambiamenti
ambientali e delle dinamiche dell'atmosfera e della ionosfera.
Un approfondimento sarà riservato allo *Space Weather* e ai suoi possibili
effetti sulle infrastrutture tecnologiche e sui servizi essenziali per la
società, come le comunicazioni, la navigazione satellitare e il trasporto
aereo.
L'INGV contribuirà anche alla *Conferenza Scientifica internazionale*, in
programma al Padiglione 10, con tre tavoli tecnici e un panel.
Ø 25 novembre, ore 13:45 – tavolo tecnico *"Future & Young Lab –
Universities, Research Centers, Clusters and Enterprises"* con l'intervento
di Claudio Cesaroni, primo ricercatore INGV e Coordinatore del Centro di
Osservazioni Spaziali della Terra (COS);
Ø 26 novembre, ore 10:00 – tavolo tecnico *"Italy and Africa in the New
Space Economy: A Shared Orbit – The Mattei Plan for Africa Beyond the
Atmosphere"*, con l'intervento di Claudio Cesaroni;
Ø 27 novembre, ore 10:00 – tavolo tecnico *"Space and Blue: Redefining the
Frontiers of Innovation"* con l'intervento di Marco Anzidei, associato di
ricerca INGV;
Ø 27 novembre, ore 11:20 – panel *"EO Space Applications and Services: the
IRIDE Opportunity"* con l'intervento di Maria Fabrizia Buongiorno,
direttrice del Dipartimento Ambiente INGV.
Spazio anche alle nuove generazioni con il talk inserito nel programma
di *NSE-Future
& Young Lab*, dedicato all'incontro tra ricerca, giovani e opportunità
professionali nel settore spaziale. Il 26 novembre, dalle 10:45 alle 11:35,
l'INGV proporrà *"Le professioni dello spazio in INGV"*, un incontro
dedicato alla varietà di competenze e percorsi professionali che
contribuiscono alle attività spaziali dell'Istituto.
Il 27 novembre sono inoltre in programma due lezioni divulgative rivolte
agli studenti: alle 11:50, Lucilla Alfonsi, prima ricercatrice INGV,
presenterà *"Sembrano aurore, ma…"*, sui fenomeni luminosi dell'alta
atmosfera e la loro relazione con l'attività solare e la meteorologia
spaziale; alle 12:15, Giovanni Anconitano, ricercatore INGV, terrà* "Dallo
spazio alla Terra: il ruolo dei satelliti radar tra ambiente e terremoti"*,
dedicata all'utilizzo di dati radar satellitari per l'identificazione di
accumuli di plastica in ambienti marini e per la mappatura dei danni nelle
aree urbane a seguito di forti terremoti.
Con la partecipazione a NSE2026, *l'INGV conferma il proprio impegno nel
promuovere la ricerca, l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze*,
rafforzando il dialogo con il mondo produttivo e le istituzioni e
contribuendo alla formazione delle nuove generazioni di professionisti
della Space Economy.
*Link utili:*
*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)*
*Programma INGV per la NSE 2026*
*NSE – New Space Economy Expoforum*
*Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS-INGV)*
[image: banner-nse-2026.jpg]
*Immagine -* Banner di NSE- New Space Economy Expoforum 2026