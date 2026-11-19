*SPAZIO | L'INGV rafforza il proprio ruolo a NSE-New Space Economy

Expoforum 2026*

*Dal 25 al 27 novembre, a Fiera Roma, l'Istituto parteciperà alla

manifestazione con attività espositive, incontri scientifici e iniziative

dedicate ai più giovani*

*[Roma, 18 novembre 2026]*

Dal 25 al 27 novembre torna a Fiera Roma *NSE-New Space Economy Expoforum*,

l'evento organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l'Agenzia Spaziale

Italiana (ASI), che riunisce istituzioni, imprese e comunità scientifica

per approfondire le prospettive della nuova economia spaziale.

L'*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)*, patrocinatore

della manifestazione, parteciperà anche quest'anno con un programma

articolato tra area espositiva, Conferenza Scientifica internazionale e

iniziative di formazione per i più giovani. Tra le novità del 2026,

l'ingresso dell'Istituto, attraverso il *Centro di Osservazioni Spaziali

della Terra (COS-INGV)*, nel *Comitato Tecnico della Ricerca di NSE*,

contribuendo alla definizione delle tematiche scientifiche della

manifestazione e al dialogo tra ricerca, industria e istituzioni.

*Lo stand INGV*, al Padiglione 9, sarà dedicato al tema *"Our Planet from

Space"*. I visitatori potranno conoscere le attività dell'Istituto legate

all'*osservazione della Terra e dello spazio circumterrestre* e scoprire

come i dati satellitari e le tecnologie spaziali contribuiscono allo studio

e al monitoraggio dei fenomeni sismici e vulcanici, dei cambiamenti

ambientali e delle dinamiche dell'atmosfera e della ionosfera.

Un approfondimento sarà riservato allo *Space Weather* e ai suoi possibili

effetti sulle infrastrutture tecnologiche e sui servizi essenziali per la

società, come le comunicazioni, la navigazione satellitare e il trasporto

aereo.

L'INGV contribuirà anche alla *Conferenza Scientifica internazionale*, in

programma al Padiglione 10, con tre tavoli tecnici e un panel.

Ø 25 novembre, ore 13:45 – tavolo tecnico *"Future & Young Lab –

Universities, Research Centers, Clusters and Enterprises"* con l'intervento

di Claudio Cesaroni, primo ricercatore INGV e Coordinatore del Centro di

Osservazioni Spaziali della Terra (COS);

Ø 26 novembre, ore 10:00 – tavolo tecnico *"Italy and Africa in the New

Space Economy: A Shared Orbit – The Mattei Plan for Africa Beyond the

Atmosphere"*, con l'intervento di Claudio Cesaroni;

Ø 27 novembre, ore 10:00 – tavolo tecnico *"Space and Blue: Redefining the

Frontiers of Innovation"* con l'intervento di Marco Anzidei, associato di

ricerca INGV;

Ø 27 novembre, ore 11:20 – panel *"EO Space Applications and Services: the

IRIDE Opportunity"* con l'intervento di Maria Fabrizia Buongiorno,

direttrice del Dipartimento Ambiente INGV.

Spazio anche alle nuove generazioni con il talk inserito nel programma

di *NSE-Future

& Young Lab*, dedicato all'incontro tra ricerca, giovani e opportunità

professionali nel settore spaziale. Il 26 novembre, dalle 10:45 alle 11:35,

l'INGV proporrà *"Le professioni dello spazio in INGV"*, un incontro

dedicato alla varietà di competenze e percorsi professionali che

contribuiscono alle attività spaziali dell'Istituto.

Il 27 novembre sono inoltre in programma due lezioni divulgative rivolte

agli studenti: alle 11:50, Lucilla Alfonsi, prima ricercatrice INGV,

presenterà *"Sembrano aurore, ma…"*, sui fenomeni luminosi dell'alta

atmosfera e la loro relazione con l'attività solare e la meteorologia

spaziale; alle 12:15, Giovanni Anconitano, ricercatore INGV, terrà* "Dallo

spazio alla Terra: il ruolo dei satelliti radar tra ambiente e terremoti"*,

dedicata all'utilizzo di dati radar satellitari per l'identificazione di

accumuli di plastica in ambienti marini e per la mappatura dei danni nelle

aree urbane a seguito di forti terremoti.

Con la partecipazione a NSE2026, *l'INGV conferma il proprio impegno nel

promuovere la ricerca, l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze*,

rafforzando il dialogo con il mondo produttivo e le istituzioni e

contribuendo alla formazione delle nuove generazioni di professionisti

della Space Economy.

*Link utili:*

*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)*

*Programma INGV per la NSE 2026*

*NSE – New Space Economy Expoforum*

*Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS-INGV)*

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*Immagine -* Banner di NSE- New Space Economy Expoforum 2026