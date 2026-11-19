PUBBLICA E RIVENDICARE UN'ALTRA IDEA DI ISTRUZIONE"*

Lo sciopero del 20 novembre rappresenta un passaggio importante per tutto

il mondo della scuola. Sarà l'occasione non solo per denunciare quello che

non funziona, dagli edifici scolastici fatiscenti alle classi

sovraffollate, dalla carenza di risorse al precariato, ma anche per mettere

in campo una proposta alternativa di scuola pubblica, inclusiva e

democratica».

Lo dichiara Salvatore Romeo, responsabile nazionale Scuola del Partito

della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea.

«Nelle scorse settimane – prosegue Romeo – la mobilitazione di studentesse

e studenti ha rappresentato una boccata di ossigeno. Le nuove generazioni

hanno dimostrato di non essere disposte a rassegnarsi a un futuro segnato

dalla guerra, dalle disuguaglianze e dalla precarietà. Hanno ricordato a

tutti quanto la scuola sia fondamentale per costruire una società migliore».

«Nel frattempo però il governo Meloni ha previsto tagli al personale

scolastico per circa 7.000 unità. In una legge di bilancio che aumenta le

risorse destinate alle spese militari, la scuola continua a essere ritenuta

sacrificabile. I generici annunci di revisione circolati nelle ultime ore

non sono sufficienti: servono impegni concreti, risorse adeguate e il

ritiro dei tagli».

scuola che riconosca il valore del lavoro di docenti, personale educativo e

ATA, garantendo stabilità occupazionale e stipendi dignitosi; una scuola

con edifici sicuri, funzionali ed efficienti; una scuola che assicuri a

tutte e tutti una formazione di qualità, senza discriminazioni legate al

contesto economico e culturale di provenienza. È la scuola della

Costituzione, pubblica, inclusiva e democratica, che dobbiamo finalmente

attuare