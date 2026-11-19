(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - PUBBLICA E RIVENDICARE UN'ALTRA IDEA DI ISTRUZIONE"*
Lo sciopero del 20 novembre rappresenta un passaggio importante per tutto
il mondo della scuola. Sarà l'occasione non solo per denunciare quello che
non funziona, dagli edifici scolastici fatiscenti alle classi
sovraffollate, dalla carenza di risorse al precariato, ma anche per mettere
in campo una proposta alternativa di scuola pubblica, inclusiva e
democratica».
Lo dichiara Salvatore Romeo, responsabile nazionale Scuola del Partito
della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea.
«Nelle scorse settimane – prosegue Romeo – la mobilitazione di studentesse
e studenti ha rappresentato una boccata di ossigeno. Le nuove generazioni
hanno dimostrato di non essere disposte a rassegnarsi a un futuro segnato
dalla guerra, dalle disuguaglianze e dalla precarietà. Hanno ricordato a
tutti quanto la scuola sia fondamentale per costruire una società migliore».
«Nel frattempo però il governo Meloni ha previsto tagli al personale
scolastico per circa 7.000 unità. In una legge di bilancio che aumenta le
risorse destinate alle spese militari, la scuola continua a essere ritenuta
sacrificabile. I generici annunci di revisione circolati nelle ultime ore
non sono sufficienti: servono impegni concreti, risorse adeguate e il
ritiro dei tagli».
scuola che riconosca il valore del lavoro di docenti, personale educativo e
ATA, garantendo stabilità occupazionale e stipendi dignitosi; una scuola
con edifici sicuri, funzionali ed efficienti; una scuola che assicuri a
tutte e tutti una formazione di qualità, senza discriminazioni legate al
contesto economico e culturale di provenienza. È la scuola della
Costituzione, pubblica, inclusiva e democratica, che dobbiamo finalmente
attuare