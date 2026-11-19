(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Pesaro, 18 novembre 2026 COMUNICATO STAMPA
/Domenica 22 novembre il concerto dedicato ai grandi compositori toscani/
PESARO – Prosegue il Festival "Castelli d'Aria", rassegna
organistica diffusa nel territorio curata dall'associazione "Il
Laboratorio Armonico" in collaborazione con Regione, Unione montana
del Montefeltro, Comuni interessati, Orchestra Sinfonica Rossini e con
il patrocinio di Provincia e Diocesi. DOMENICA 22 NOVEMBRE, alle ORE
21, a SANT'ANGELO IN VADO, nella CHIESA DI SANTA CATERINA
D'ALESSANDRIA, è in programma il prossimo appuntamento intitolato
"COMPOSITORI TOSCANI TRA PRATO E LUCCA: DA ZIPOLI A PUCCINI", con il
concerto di OLIMPIO MEDORI. «Il programma proposto – evidenziano i
promotori – è dedicato ai grandi compositori toscani: Bernardo
Pasquini e Domenico Zipoli, ma anche Domenico e Giacomo Puccini. Un
percorso attraverso la tradizione organistica toscana tra Seicento e
Ottocento, seguendo un ideale itinerario geografico e stilistico tra
Prato e Lucca. Dalle forme libere e contrappuntistiche di Bernardo
Pasquini, si arriva al cuore espressivo del concerto con Domenico
Zipoli, di cui quest'anno ricorre il tricentenario della morte. Il
percorso prosegue con Domenico Puccini, che accompagna l'evoluzione
del linguaggio verso una maggiore cantabilità e sensibilità
preromantica, fino a giungere alle pagine giovanili di Giacomo
Puccini». Medori svolge un'intensa attività concertistica come
organista e clavicembalista, esibendosi nei festival internazionali in
Europa, Russia e Sud America. Ingresso libero.
(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Pesaro, 18 novembre 2026 COMUNICATO STAMPA