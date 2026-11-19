(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming
Livorno, 18 novembre 2026 – Il Consiglio Comunale è stato convocato da presidente Pietro Caruso per giovedì 19 novembre 2026 alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, per l'esame dei seguenti argomenti all'ordine del giorno: * Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali * Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso: "Modifica denominazione Gruppo Consiliare, a norma dell'articolo 11 comma 3 del Regolamento per il Funzionamento del
La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.
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