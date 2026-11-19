(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Aosta, mercoledì 18 novembre 2026
«Per l'accoglienza di minori, giovani adulti e anziani assicuriamo complessivamente 181 posti residenziali convenzionati all'anno, con un investimento complessivo superiore ai 15 milioni di euro -pone in evidenza l'Assessore Carlo Marzi. Sono 310 le famiglie che nel 2025 hanno usufruito dell'ADE, il servizio di Assistenza domiciliare educativa: è un dato che conferma il costante aumento di minori e ragazzi che necessitano, a seconda delle proprie situazioni familiari, di essere supportati presso le loro famiglie o di essere accolti in ambienti protetti. L'Amministrazione regionale prende in carico questo delicato e complesso tema garantendo ove possibile l'assistenza educativa presso le famiglie e, nei casi più complessi, accogliendo i minori nelle comunità socio-educative. Queste comunità esistono proprio per assicurare condizioni di sicurezza e protezione a coloro che non possono temporaneamente vivere nella propria famiglia, con servizi appositamente differenziati a seconda dei bisogni e delle fasce di età di minori e giovani adulti».
A tutto ciò si affiancano 8.000 ore annue di assistenza individuale aggiuntiva nelle strutture e 33.270 ore annue di ADE, l'Assistenza educativa svolta a Domicilio, incontri protetti rivolti ai minori e alle loro famiglie, incluso il programma P.I.P.P.I. per prevenire l'allontanamento dei bambini dal nucleo familiare. Tra fondi regionali e risorse del Fondo nazionale politiche sociali, la spesa complessiva stimata nel biennio ammonta a circa 6,7 milioni di euro.
«Anche riguardo alle persone anziane e non autosufficienti vi è una crescente domanda assistenziale, nonostante la rete delle strutture sul territorio sia stata integrata e garantisca oggi 144 posti letto convenzionati. Mediamente sono circa 250 le persone in attesa di accesso ai servizi residenziali e, mentre molte di esse sono comunque in attesa presso il proprio domicilio e altre sono assistite in strutture in attesa di trasferimento, la necessità di posti nelle strutture è ancora significativa. È un tema che in generale, e in particolare in Italia, è strettamente connesso al progressivo invecchiamento della popolazione, a cui consegue un aumento delle malattie croniche e una maggiore complessità nelle cure. L'UVMD, l'Unità di Valutazione Multidimensionale, è quotidianamente impegnata su questo tema attraverso la propria équipe di professionisti (medici, infermieri e assistenti sociali) che collaborano tra loro per identificare i bisogni, gli interventi e le risposte più appropriate a favore delle persone anziane, in modo che possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, le risorse in termini di personale e di servizi. -sottolinea l'Assessore Marzi – orientando inoltre l'accesso alle strutture a seconda delle disponibilità di posti e in stretta relazione con le diverse esigenze sanitarie e di assistenza di ogni persona. In tutto questo vi è anche il lavoro quotidiano degli uffici regionali e degli enti locali, che oltre a lavorare per assicurare qualità e disponibilità dei posti nelle microcomunità e nelle strutture cercano di reperire e valorizzare le figure professionali essenziali quali l'Operatore Socio-Sanitario (OSS). Vi è quindi a monte un gran lavoro -prosegue l'Assessore – che parte dagli investimenti per l'ammodernamento delle strutture sino ai concorsi e alla formazione proposta per reperire e qualificare le figure degli OSS che continuano ad essere carenti sul territorio. La presa in carico della fragilità richiede un approccio complessivo che accompagna la persona in ogni fase della vita: per essere efficace richiede pertanto interventi personalizzati, ed è proprio in questo percorso che l'OSS agisce come figura di raccordo tra i bisogni quotidiani dell'assistito, la famiglia e l'équipe socio-sanitaria. Parallelamente, la collaborazione che abbiamo rafforzato con le strutture private accreditate è oramai una realtà consolidata che consente di offrire nuovi posti residenziali a favore di minori e anziani, dando risposte appropriate e di qualità alle famiglie che ne fanno richiesta».
Per continuare a garantire la qualità dei servizi a fronte degli aumenti dei costi di gestione, dal 1° gennaio 2027 la Regione maggiora il costo unitario ottimale giornaliero riconosciuto alle strutture private accreditate e convenzionate pari a 135 euro per ospite, con un'integrazione di 12 euro giornalieri per i casi che necessitano di assistenza infermieristica intensiva sulle 24 ore. La spesa complessiva, nel biennio, prenotata per garantire la spesa sulla residenzialità per gli anziani è pari a 8,3 milioni di euro.
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