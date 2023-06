NON SI FERMANO ALL’ALT, COLPI DI PISTOLA CONTRO POLIZIOTTI, GIANNINI (SAP LECCE): ATTO GRAVISSIMO POTEVA ESSERE UNA TRAGEDIA

(AGENPARL) – ROMA lun 05 giugno 2023

Un normale servizio di controllo sul territorio poi d’improvviso da un’auto vengono esplosi colpi di arma da fuoco contro una volante. Il grave episodio è avvenuto la scorsa notte nelle campagne di Galatina (LE). L’intervento del Segretario provinciale del SAP di Lecce, Carlo Giannini: «I colleghi in servizio in controllo del territorio sono stati oggetto di colpi di arma da fuoco esplosi da fuggitivi a bordo di auto rubata. Un evento che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che grazie alla freddezza e alla professionalità degli agenti coinvolti non ha fatto registrare feriti o altre conseguenze. Solidarietà ai colleghi intervenuti ed al personale del Commissariato di Galatina che ha dimostrato uno spirito di servizio eccezionale nel prodigarsi nell’immediatezza del gravissimo evento. Il […]

