19 ottobre: all’Università di Parma il IV Convegno internazionale di studi catulliani

il comunicato stampa relativo al IV Convegno internazionale di studi catulliani. L’evento è organizzato dal Laboratorio «Centro Studi Catulliani» del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, Unità di Antichistica.

COMUNICATO STAMPA

19 ottobre: IV Convegno internazionale di studi catulliani

Dalle 14.30 nel Plesso D’Azeglio dell’Università di Parma e su piattaforma Teams

Si terrà mercoledì 19 ottobre il IV Convegno internazionale di studi catulliani. L’evento è organizzato dal Laboratorio «Centro Studi Catulliani» del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, Unità di Antichistica.

L’appuntamento è in programma a partire dalle 14.30 nell’Aula Ferrari del Plesso D’Azeglio dell’Ateneo (Strada M. D’Azeglio, 85 – Parma). Ai saluti delle autorità accademiche seguiranno gli interventi di Dániel Kiss dell’Universitat de Barcelona (“Che cosa ci raccontano i manoscritti di Catullo sulla trasmissione del testo?”) ediRaffaele Perrelli dell’Università della Calabria (“Cosa resta della rivoluzione: su Catullan Revolution di K. Quinn”). Dopo una breve pausa, alle 16 si riprenderà con Silvia Condorelli dell’Università di Napoli “Federico II” (“Echi tardoantichi del carme 64 tra riusi e allusività”), seguita da Susanna Bertone dell’Università di Parma, Laboratorio “C.S.C” (“Note all’edizione catulliana di Sébastien Gryphe, Lyon 1537”) per terminare quindi con la discussione finale.

L’iniziativa è rivolta anche a docenti, studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado dei territori limitrofi.

Sarà possibile anche la partecipazione a distanza tramite piattaforma Teams: urly.it/3qf7g

Organizzatore scientifico è Alex Agnesini, la segreteria affidata a Simone Gibertini.

Il comitato scientifico è composto da Giuseppe Gilberto Biondi, Alex Agnesini, Giuseppina Allegri, Mariella Bonvicini, Simone Gibertini, Alessandra Minarini, Gualtiero Rota e Stefania Voce con la collaborazione organizzativa di Sara Buffetti e Beatrice Melegari.

Il Convegno rientra fra le iniziative valide per la formazione e l’aggiornamento dei docenti della piattaforma S.O.F.I.A.: ID iniziativa formativa 76635 – ID edizione formativa 112943. Iscrizioni fino al 18 ottobre.

