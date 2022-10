POSTA CERTIFICATA: Notizia stampa

(AGENPARL) – sab 08 ottobre 2022 POLIZIA DI STATO

NOTIZIE STAMPA DEL 05/10/2022.

Il giorno 5 del corrente mese di ottobre, nell’ambito dei controlli amministrativi ad esercizi

commerciali e, più nello specifico, officine meccaniche, rivenditori auto ed affini, svolti da

personale del Distaccamento di Varallo in località Campertogno, gli Agenti procedevano al

controllo amministrativo di un’attività di riparazione di articoli per giardinaggio. Nella circostanza

veniva accertato che nei locali si svolgeva attività di gommista non autorizzato in quanto vi erano

presenti attrezzature meccaniche di smontagomme ed equilibratura le quali venivano sottoposte a

sequestro. Il titolare dell’attività inoltre veniva sanzionato con verbale amministrativo di 2.582 €.

Tali condotte illecite costituiscono un danno per gli esercizi commerciali che esercitano le proprie

attività in modo regolare, muniti dei permessi richiesti e con competenze specifiche.

