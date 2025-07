(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 Questa la dichiarazione del sindaco Carlo Masci in ricordo di Pietro Di Bartolomeo:

“Dico addio con profondo dispiacere a un caro amico, un politico con la “P” maiuscola, che ha sempre mantenuto alto il livello del dibattito e non ha mai perso il suo interesse per la città, rimanendo costantemente attento a tutto ciò che accadeva pur non essendo più da tanto tempo in Consiglio comunale. Era una grande persona, un personaggio unico, Pietro Di Bartolomeo, non soltanto per le sue capacità, indiscusse, ma perché è riuscito a essere e rimanere uno spirito libero nel panorama politico, e perché sapeva accogliere tutto e tutti con un sorriso contagioso e con una straordinaria ironia, per cui mi mancheranno enormemente le nostre chiacchierate. Per me è stato sempre un punto di riferimento, sin da quando, da giovane assessore della giunta Pace, ascoltavo gli interventi che faceva dai banchi dell’opposizione in Consiglio comunale, le sue argomentazioni erano sempre suggestive e di contenuti profondi. Spesso mi sono rivolto a lui, anche quando le nostre posizioni divergevano, per confrontarmi, per ascoltare il suo punto di vista, per approfondire insieme alcune questioni a cui tenevo particolarmente, per ascoltare i suoi consigli preziosi: e lui c’è sempre stato, fino a qualche giorno fa, leale, appassionato, brillante come un tempo, innamorato di Pescara. Posso dire che ho imparato tanto da lui, lo annovero tra i miei maestri in politica, non c’è stato un bivio nella mia vita politica in cui non mi sia rivolto a lui, come un fratello maggiore, per chiedere cosa ne pensasse e cosa avrebbe fatto al posto mio. Sapevo che era ricoverato in ospedale, speravo che si riprendesse, mai avrei immaginato di ricevere una notizia così triste. Lascia davvero un vuoto, non solo per me ma in città, perché sono certo che tutti gli volessero bene. Alla famiglia, ai suoi amici, va il mio abbraccio di cuore”.

Pescara, 13 luglio 2025