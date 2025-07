(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 Dazi: Trancassini (FdI) da opposizioni comunicati copia-incolla, strategia

Meloni sostiene Europa

Roma, 13 lug. – ” Ieri Renzi, oggi gli amici di “Giuseppi” e l’immancabile

Partito Democratico. Le opposizioni continuano a dare spettacolo: parlano

di dazi, di Europa, di trattative internazionali come se fossero in grado

di capire la complessità delle dinamiche geopolitiche. Sono gli stessi che

per dieci anni hanno svenduto pezzi interi del nostro tessuto produttivo

pur di strappare un applauso nei salotti di Bruxelles. Noi non prendiamo

lezioni da chi ha ridotto l’Italia a uno zerbino d’Europa. Giorgia Meloni

sta lavorando per facilitare il dialogo tra le due sponde dell’Atlantico

che scongiuri una guerra commerciale, sostenendo responsabilmente l’Europa

in questa delicatissima trattativa. Altro che subalternità, altro che

scodinzolare, altro che ‘disarticolare l’Europa’: è Meloni, oggi, a tenerla

insieme, mentre la sinistra continua a tifare contro l’Italia pur di avere

un titolo di giornale. Loro parlano di crisi, noi le affrontiamo. Invocare

Bruxelles quando fa comodo, questo sanno fare; Giorgia Meloni, e questo li

fa impazzire, invece tratta con pari dignità con tutti senza farsi dettare

l’agenda da nessuno: né da Berlino, né da Washington, tantomeno dal Pd o

roba simile. Fa quasi tenerezza vederli parlare di ‘difesa del sistema

produttivo’ dopo aver sostenuto ogni scelta che ha penalizzato le imprese

italiane. Sono gli stessi che hanno applaudito alla chiusura delle

acciaierie, allo strangolamento agricolo, all’austerità a senso unico. E

oggi? Oggi si stracciano le vesti perché l’Italia non è più quella che

china il capo. La verità è che Giorgia Meloni sta dimostrando che si può

essere europei senza essere servi, atlantisti senza essere succubi,

patrioti senza essere isolati. E mentre loro gufano, Giorgia Meloni

costruisce, tratta, porta a casa risultati, con visione e senso dello

Stato: alle opposizioni lasciamo i comunicati copia-incolla, le polemiche

strumentali e il classico doppiopesismo”.

Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia,

componente della commissione Bilancio e Questore della Camera.