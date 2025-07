bozza 25 – solo Roma

(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 INCENDIO IN VIA BONFADINI, DE CORATO: “IL COMUNE HA TOLLERATO I NOMADI

FUORILEGGE PER ANNI. ECCO I RISULTATI”

“In via Bonfadini ci sono due campi rom: uno regolare e uno abusivo. Ma, in

realtà, si tratta di un unico insediamento totalmente fuori legge, che il

Comune, con l’assessore Granelli, ha sempre tollerato.”

Lo dichiara l’onorevole Riccardo De Corato, in merito all’incendio che oggi

ha generato una densa colonna di fumo nero visibile da diversi punti della

città e che potrebbe creare disagi alla circolazione aerea e ferroviaria.

“Nel campo – prosegue De Corato – l’amministrazione di centrosinistra ha

persino organizzato corsi di educazione civica per i rom. Ma a cosa

servono, mi chiedo, questi corsi, se poi si continuano a chiudere gli occhi

davanti a situazioni di illegalità cronica? L’intero insediamento, così

com’è oggi, è l’emblema del fallimento delle politiche buoniste della

Giunta milanese.”

“A Milano – conclude – ci sono ancora una decina di campi rom abusivi.

Finché non si deciderà di affrontare la questione con serietà e fermezza,

questi episodi continueranno a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini

e dei servizi essenziali, come il traffico aereo e ferroviario.”

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, vice

Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle

Giunte di Centrodestra milanesi

