(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 PNRR, MARCHESCHI (FDI): NO DI FDI A RISTRUTTURAZIONE FRANCHI CON FONDI PUBBLICI, RENZI DICE BUGIE

“Siamo stati abituati negli anni alle tante bugie di Renzi, alcune innocenti altre meno, ma questa volta ha deciso di alzare l’asticella. L’ex leader del Partito Democratico ha dichiarato che il governo Meloni vuole destinare 55 milioni, dai fondi del Pnrr, allo stadio della Fiorentina, quando è in realtà tutto l’opposto. I soldi che abbiamo stanziato, e che Nardella aveva perso, sono per opere sociali e infrastrutturali, ed è il Partito Democratico che ha consigliato all’attuale sindaco di Firenze di stornare alcune voci dei capitoli per ricavarne soldi da destinare alla ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze. Fratelli d’Italia ha sempre avuto una posizione netta, senza mai cambiarla, no alla ristrutturazione di tale opera con fondi pubblici, mentre il Pd, al quale Renzi sta facendo una corte spietata per le prossime regionali, è pronto a tutto pur di spenderli in questo modo. A Renzi, e a chi fa da megafono alle sue bugie, consiglio di rileggere le carte attentamente, per non incorrere più in queste figure barbine che inquinano il dibattito pubblico”.

Lo scrive in una nota Paolo Marcheschi senatore di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento sport del partito

