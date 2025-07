(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

DAZI, PAVANELLI (M5S): SU TRUMP SEI MESI DI GARA ADULATORIA MELONI-SALVINI, OGGI TUTTI ZITTI

ROMA, 13 lug. – “Siamo reduci da un semestre carnevalesco di gara di adulazione nei confronti di Trump da parte del duo Meloni-Salvini. Dopo la mazzata dei dazi al 30%, che rischia di devastare l’economia italiana e a cascata quella di tutta l’Europa, tutti zitti e silenti. Abbiamo un governo formato da sprezzanti facce di bronzo, debolissimo coi forti e tracotante con i più deboli. Meloni in tre anni ha già accumulato responsabilità storiche abnormi, assecondando la sbronza da riarmo in sede Nato e raccontando un paese che economicamente annaspa come una sorta di Eldorado. Ora aspettiamo che arrivi il prossimo mesto inchino internazionale della premier, che una volta si spacciava come campionessa di patriottismo, ma che alla prova dei fatti ha fallito proprio lì, nella difesa degli interessi degli italiani”. Così in una nota la capogruppo M5s in commissione Attività Produttive alla Camera Emma Pavanelli.

