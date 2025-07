GINOSA (TA) Concessioni balneari

(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 *Concessioni balneari: impugneremo sentenze presso Consiglio di Stato.*

*Avanti nella difesa della legalità, trasparenza e diritti delle imprese e

del territorio*

L’Amministrazione Comunale di Ginosa ritiene doveroso intervenire

pubblicamente in merito alle recenti pronunce del TAR Lecce sulle

concessioni demaniali marittime.

Sin dall’inizio, abbiamo agito a tutela della collettività e del

territorio, convinti che la gestione della costa debba rispondere a criteri

di legalità, trasparenza e visione strategica, e non a logiche emergenziali

o speculative.

Le sentenze del TAR rappresentano un primo grado di giudizio. Siamo

consapevoli che sarà il Consiglio di Stato, da cui tutto ha avuto origine,

la sede naturale per definire con chiarezza i principi applicabili.

Alla luce di ciò, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso impugnare le

sentenze presso il Consiglio di Stato, nella piena convinzione di aver

agito nel rispetto delle leggi vigenti e dei precedenti pronunciamenti

delle magistrature superiori.

Ricordiamo che le gare pubbliche per le concessioni sono state indette nel

2021 in ottemperanza a una chiara sentenza del Consiglio di Stato, che

stabiliva l’obbligo per i Comuni di procedere all’evidenza pubblica, senza

attendere ulteriori interventi legislativi.

Ci troviamo, ancora una volta, in una situazione paradossale: dopo anni di

incertezza normativa, siamo stati obbligati ad avviare le gare e oggi ci

viene contestato proprio questo.

Va inoltre evidenziato un elemento fondamentale: nella Regione Puglia,

soltanto cinque Comuni hanno approvato i Piani Comunali delle Coste (PCC).

luglio 2025) chiarisce che è pienamente legittimo per i Comuni procedere

con i bandi di gara anche in assenza di un PCC approvato, purché in

coerenza con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle

Coste.

In particolare, la nota regionale specifica:

“Le Amministrazioni comunali […] potranno legittimamente formulare i bandi

di gara […] compatibilmente con la pianificazione costiera in itinere ed in

coerenza con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle

Coste in assenza di Piano Comunale delle Coste approvato”.

Nel predisporre le gare, il Comune di Ginosa ha inoltre valorizzato

l’esperienza e la professionalità dei concessionari uscenti. Molti di loro

sono risultati nuovamente aggiudicatari delle concessioni, in esito a

procedure pubbliche, trasparenti e competitive, che garantiscono una

validità decennale.

Deve inoltre essere chiarito che soltanto due ricorrenti – che non avevano

partecipato alle gare – hanno ottenuto una proroga dell’affidamento fino al

2027. Ciò non inficia in alcun modo la validità dell’intero impianto delle

gare svolte.

La maggior parte delle concessioni oggi attive resta il frutto di un iter

conforme sia alla normativa vigente sia alle pronunce del Consiglio di

Stato.

Sarà ora compito del Consiglio di Stato definire quale interpretazione sia

maggiormente coerente con i principi di legalità e concorrenza: se quella

che tutela la certezza del diritto e l’evidenza pubblica, o quella che

consente proroghe a chi ha scelto di non partecipare ai bandi.

Invitiamo tutti a leggere attentamente i fatti e a non cedere a

strumentalizzazioni politiche o interpretazioni semplificatorie.

L’Amministrazione comunale continuerà a operare nel rispetto delle regole,

per difendere il territorio, i diritti delle imprese e per contribuire a

una riforma normativa nazionale che restituisca coerenza, certezza e

serietà a un settore strategico come quello della gestione costiera.