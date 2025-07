(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

DAZI, M5S: SERVE PIANO EMERGENZA IMPRESE, GOVERNO NON ALL'ALTEZZA

NOTA STAMPA

*DAZI, M5S: SERVE PIANO EMERGENZA IMPRESE, GOVERNO NON ALL’ALTEZZA*

Roma, 13 luglio. “Il tessuto produttivo sta vivendo un’emergenza economica che non può ammettere altri tentennamenti o passi falsi. Il trio Meloni-Giorgetti-Urso è ormai completamente alla deriva, interessato solo agli incroci di potere e per nulla al deterioratissimo ambiente circostante. Gli annunciati dazi americani al 30%, che se confermati taglieranno altre risorse ingenti alla crescita, al Paese e al lavoro, sono solo l’ultimo smottamento di un Governo penosamente vanitoso e chiuso in una isolante bolla di autoelogio. Abbiamo già avuto il fallimento senza precedenti del Piano Transizione 5.0 per le imprese, sommerso da una montagna di burocrazia; il fallimento dell’Ires premiale, misura microscopica per le imprese, rispetto alla precedente agevolazione al reinvestimento degli utili, e neanche attuata; 29 mesi su 31 di Governo Meloni con crolli della produzione industriale; tre anni consecutivi di crescita zero. Adesso basta. Oggi più che mai serve un Piano di emergenza per le imprese, con soldi veri e per investimenti davvero produttivi. Basta decreti e decretini. Serve un’azione potente e di ampio respiro. Il binario su cui si sono messi Meloni, Giorgetti e Urso è morto. La premier si fa vedere solo per accreditarsi presso circoli e circoletti. E quando riesce a vincere la sua afasia lo fa solo per pronunciare le parole ‘spread’ e ‘rating’. Il ministro dell’economia, con la sua ossessione per moderazione salariale, avanzo primario e privatizzazioni, governa solo per dare conto a pochi ambienti esteri. Urso non ha la benché minima idea di come funzioni un’impresa. L’Italia ha un improcrastinabile bisogno di un Piano d’emergenza per le imprese che ribalti totalmente l’esistente. Questo Governo non è all’altezza di tale emergenza. Lo hanno capito e detto indirettamente tutte le associazioni imprenditoriali. Ma sia chiara una cosa, a Confindustria e tutte le altre associazioni d’impresa: non basta sottolineare che qui non è più nemmeno utile una Legge di bilancio che di anno in anno monti e smonti senza la benché minima traiettoria per il Paese. Serve gente diversa nei ministeri e indipendenza dai circuiti di potere. Questo è, se vogliamo che gli allarmi della prossima prima pagina del Sole 24 Ore siano finalmente ascoltati”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.

