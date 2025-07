(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 DAZI, TURCO (M5S): DALL’EX PATRIOTA MELONI SILENZIO RAGGELANTE

DAZI, TURCO (M5S): DALL’EX PATRIOTA MELONI SILENZIO RAGGELANTE

ROMA, 13 LUG. – “Meloni ha accettato supinamente l’intesa Nato sul 5% del Pil in spese militari: un salasso inverecondo che condizionerà le finanze pubbliche per anni, e andrà a ingrassare soprattutto proprio le casse degli Usa, da cui compreremo armi e arnesi bellici vari, oltre al gas liquido naturale a un prezzo triplo rispetto a quanto paghiamo il gaso oggi. Dall’altro lato, la presidente del Consiglio ha deciso di “abbonare” la global minimum tax alle major “tech” americane. Questo approccio di totale ossequio nei confronti di Trump ha prodotto la mortificante lettera di ieri, che rischia di sventrare letteralmente le nostre attività produttive, con un danno economico immediato di 35-40 miliardi e una perdita di quasi due punti di Pil. L’aspetto più raggelante è il silenzio dell’ex patriota Meloni, palesemente in imbarazzo dopo un semestre di ripetuti inchini all’amico Trump. Tutte le categorie produttive oggi chiedono che la premier batta un colpo, ma nulla. A nostro giudizio, Meloni dovrebbe immediatamente venire in Parlamento a dirci cosa il governo intende fare. Se alzerà la testa o resterà supina: predicare cautela non basta più. Già il paese è economicamente alle corde, a causa di un governo che le sta sbagliando tutte, dalle politiche fiscali a quelle sulle banche, dai salari fermi all’industria in panne con i disastri seriali di Transizione 5.0, dell’ex Ilva, dell’automotive e dell’Ires premiale, oltre che per il calo della produzione industriale da 29 mesi. Meloni, la cui centralità a livello internazionale è ormai ridotta a fiaba per bambini, deve metterci la faccia e venire in Parlamento a parlare al Paese”. Così il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle