Bonelli: non sono patrioti ma traditori d’Italia. Ecco perché la destra difende Trump

difende Trump

“La Lega e Fratelli d’Italia, invece di attaccare i dazi imposti da Trump,

attaccano l’Europa. Lo fanno perché vogliono far saltare quei regolamenti

europei che sono alla base della tutela della nostra salute, del Made in

Italy e dell’ambiente. È un comportamento gravissimo, che dimostra quanto

siano subordinati alla strategia americana.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Oltre ai dazi, cosa vuole davvero Trump quando parla dei regolamenti

europei? Lo si capisce chiaramente leggendo il Rapporto 2025 sulle barriere

al commercio internazionale dell’Ufficio del Rappresentante per il

Commercio degli Stati Uniti (USTR), che accusa l’Europa di ostacolare

l’accesso dei prodotti agroalimentari americani con misure ritenute

discriminatorie.

Parliamo del Green Deal, della strategia Farm to Fork, considerate dagli

USA strumenti di protezionismo ambientale e sanitario. Ma anche del sistema

europeo di tutela delle indicazioni geografiche, come DOP e IGP, che

secondo Washington penalizzerebbe l’uso di nomi generici ampiamente diffusi

negli USA. Gli Stati Uniti contestano inoltre le normative sui pesticidi e

sugli OGM, il divieto di trattamenti antimicrobici sulle carni e le

restrizioni all’uso di antibiotici negli allevamenti.

In Europa sono vietate 70 molecole di pesticidi usate negli USA, tra cui la

ractopamina, una sostanza ritenuta tossica ma impiegata negli Stati Uniti

per aumentare la massa muscolare degli animali e massimizzare i profitti.

Ma le contestazioni americane non finiscono qui: nel mirino ci sono anche

le norme europee sulla deforestazione, il Digital Product Passport, i

regolamenti sugli imballaggi e sulla plastica riciclata. Il regolamento UE

2023/334, ad esempio, abbassa i limiti massimi di residui di clothianidin e

thiamethoxam per proteggere gli impollinatori, ma per gli USA rappresenta

un ostacolo al commercio agricolo.

Ebbene, di fronte a questo attacco commerciale, la destra italiana non

difende l’Europa, non difende l’Italia. Difende Trump. Altro che patrioti:

sono traditori della patria.” Conclude Bonelli.

