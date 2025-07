(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 MO, INTERGRUPPO PACE ISRALE-PALESTINA SCRIVE A LAPID E GANTZ: NO ALL’ESPULSIONE DI ODEH DALLA KNESSET

MO, INTERGRUPPO PACE ISRALE-PALESTINA SCRIVE A LAPID E GANTZ: NO ALL’ESPULSIONE DI ODEH DALLA KNESSET

Roma, 13 lug. – L’intergruppo parlamentare italiano per la pace tra Palestina e Israele, coordinato dalla deputata Stefania Ascari, ha inviato oggi una lettera ufficiale a Yair Lapid, leader di Yesh Atid, e a Benny Gantz, leader del partito Unità Nazionale, esprimendo profonda preoccupazione per la procedura di espulsione del deputato arabo-israeliano Ayman Odeh, prevista per domani alla Knesset. “Espellere un parlamentare per aver espresso le sue idee politiche è incompatibile con i principi di pluralismo e libertà di espressione”, si legge nella lettera. L’intergruppo ha chiesto a Lapid e Gantz, leader di due forze di opposizione e potenziali arbitri della votazione, di non sostenere la mozione di espulsione e di difendere il diritto alla rappresentanza democratica anche per le voci critiche. “Questa espulsione, più che un legittimo processo democratico, sembra essere un pericoloso tentativo di silenziare una voce politica che si è sempre spesa per la pace, la giustizia e la coesistenza”. L’intergruppo rinnova il proprio impegno affinché si arrivi a una soluzione giusta e duratura del conflitto israelo-palestinese, basata sul rispetto del diritto internazionale e sulla autodeterminazione del popolo palestinese.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle