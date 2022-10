(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

UE: Fulvio Martusciello, nuovo capo delegazione FI al Parlamento Europeo

La delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo ha eletto all’unanimità, come capo delegazione, Fulvio Martusciello, eurodeputato votato in circoscrizione Sud.

“E’ per me un onore ricoprire questo ruolo. Sarà certamente difficile, se non impossibile, sostituire il nostro Antonio Tajani, una personalità di prestigio che ha dimostrato in questi anni grande passione e amore per il proprio Paese, coniugati a rare competenze. Farò del mio meglio per portare avanti gli interessi degli italiani in Europa, tenendo sempre alti e presenti i valori fondanti di Forza Italia, la sua tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista”. Così ha dichiarato Fulvio Martusciello, subito dopo la sua elezione.

