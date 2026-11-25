L’Italia punta a rafforzare la propria presenza economica nel Caucaso meridionale attraverso la partecipazione delle imprese nazionali allo sviluppo del Middle Corridor, la direttrice commerciale e logistica che collega l’Asia ai mercati europei attraverso il Mar Caspio e l’Azerbaigian. La missione a Baku del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Business Forum Italia-Azerbaigian del 23 novembre hanno delineato una nuova fase del partenariato bilaterale, estendendo la collaborazione dai tradizionali approvvigionamenti energetici alle infrastrutture, all’intelligenza artificiale, alla manifattura avanzata e alle materie prime critiche. In un’intervista pubblicata da Euronews il 24 novembre, Tajani ha riferito che le esportazioni italiane verso l’Azerbaigian sono cresciute del 14% nei primi otto mesi del 2026.

La missione, che segue la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dello scorso maggio e quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ottobre 2025, ha visto il titolare della Farnesina incontrare il presidente azero Ilham Aliyev, il ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov e il ministro dell’Economia Mikayil Jabbarov. Al centro dei colloqui figurano la diversificazione degli scambi commerciali, gli investimenti reciproci e le opportunità offerte dalla normalizzazione delle relazioni tra Azerbaigian e Armenia. Il sostegno italiano al processo di pace nel Caucaso meridionale si accompagna all’interesse economico per la riapertura e lo sviluppo dei collegamenti regionali, sui quali Baku punta per consolidare il proprio ruolo di piattaforma commerciale tra Europa e Asia.

Il Middle Corridor rappresenta uno degli elementi centrali di questa strategia. La rete combina collegamenti ferroviari e marittimi attraverso l’Asia centrale, il Caspio e il Caucaso, offrendo alle merci provenienti dai mercati asiatici percorsi alternativi verso l’Europa. La ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, il porto di Baku e la zona economica franca di Alat costituiscono infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della direttrice. Il viceministro dell’Economia azero Anar Akhundov ha indicato proprio nelle aree industriali collegate alle infrastrutture logistiche una delle principali opportunità per le imprese italiane, prospettando l’insediamento di attività produttive destinate a servire anche i mercati regionali. Per Roma, la partecipazione al corridoio si inserisce nel progetto di rafforzare la funzione dell’Italia quale nodo logistico europeo e mediterraneo, affiancando altre iniziative di connettività internazionale come il corridoio India-Medio Oriente-Europa, IMEC.

Il Business Forum ha prodotto una serie di accordi che danno concretezza alla diversificazione del partenariato. Leonardo e il ministero dell’Economia dell’Azerbaigian hanno sottoscritto un memorandum relativo ai sistemi di calcolo ad alte prestazioni e all’intelligenza artificiale, mentre Cassa Depositi e Prestiti ha raggiunto un’intesa con l’Azerbaijan Business Development Fund. Sul versante manifatturiero, gli accordi hanno interessato il trasporto pubblico, con Iveco e AZ Tex Import, e l’ammodernamento dello stabilimento vetrario di Garadagh, attraverso la collaborazione tra North West Construction e l’italiana Falorni Tech. SIMEST ha inoltre sottoscritto un accordo con la Camera di commercio Italia-Azerbaigian e l’organismo azero per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, rafforzando gli strumenti a disposizione delle aziende interessate al mercato locale.

La sicurezza energetica resta una componente fondamentale delle relazioni bilaterali. Nell’intervista concessa all’agenzia azera Trend e pubblicata dalla Farnesina, Tajani ha indicato che nel primo semestre del 2026 l’Azerbaigian ha garantito il 16% delle importazioni italiane di gas e il 13% di quelle petrolifere. L’Italia sostiene l’ampliamento della capacità del gasdotto transadriatico TAP, mentre nuove opportunità industriali riguardano lo sviluppo del giacimento di Absheron e il progetto della compagnia energetica azera SOCAR per una raffineria a Sumgayit. Parallelamente, Roma guarda ai progetti per il trasporto di elettricità prodotta da fonti rinnovabili attraverso il Caspio e il Mar Nero, destinati a collegare le risorse energetiche dell’Asia centrale ai mercati europei.

Un ulteriore ambito di cooperazione riguarda le materie prime critiche, sulle quali Italia e Azerbaigian intendono sviluppare iniziative congiunte anche nei Paesi terzi. Tajani ha indicato l’Africa tra le aree di possibile collaborazione, collegando la disponibilità delle risorse e i costi di approvvigionamento alla competitività delle industrie nazionali. La collaborazione guarda così anche ai mercati africani, associando le competenze tecnologiche e industriali italiane alla capacità delle imprese azere di operare sui mercati internazionali. Le iniziative sulle materie prime si affiancano alle prospettive di investimento nella metallurgia, nella farmaceutica, nell’automazione e nella meccanica agricola, settori nei quali i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali hanno individuato opportunità per la costituzione di joint venture.

Per l’Azerbaigian, attrarre attività manifatturiere nei parchi industriali significa ridurre il peso degli idrocarburi e sviluppare esportazioni rivolte ai mercati regionali. Per le imprese italiane, l’opportunità consiste nell’affiancare alla vendita di macchinari e servizi la partecipazione a insediamenti produttivi vicini alle infrastrutture di trasporto. È su questo passaggio, dal commercio alla collaborazione industriale, che il partenariato può costruire una presenza economica più articolata lungo il corridoio eurasiatico.

Fonti e documentazione