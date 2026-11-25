(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*
*(all.foto) MILANO, ESTREMISTI CARC CHIAMANO ALL'INSURREZIONE, DE
CORATO(FDI): «FOLLIA! SERVE MASSIMA VIGILANZA SU FANATISMO ROSSO».*
*Milano, 24 Novembre 2026* – «Apprendo che i CARC, i comitati di appoggio
alla resistenza per il comunismo, stanno chiamando alla rivolta con dei
volantini esposti in tutta la città. Volantini nei quali, oltre ad una vena
di profondo antisemitismo, si legge la chiara volontà di mobilitare la
popolazione per fare cadere il Governo Meloni. I CARC si danno appuntamento
– come si legge nel volantino – "organizzarsi come il CLN per passare al
contrattacco". Tutto ciò è una follia che potrebbe portare disordini in una
città dove violenze e saccheggi hanno caratterizzato le giornate del 17 e
18 ottobre. Certo che Prefettura e Questura vigileranno mi auguro che, nel
caso di incidenti, i facinorosi siano puniti con il massimo della pena».
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi *Riccardo De Corato*.
[image: foto_1.jpeg] [image: foto_2.jpeg]
*Le locandine dei Carc affisse in giro per la città*