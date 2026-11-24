(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - «È tempo di ripensare il sistema di reclutamento del personale amministrativo della giustizia, introducendo concorsi distrettuali su base regionale.
Bandire migliaia di posti a livello nazionale non basta, se poi gli uffici giudiziari che hanno maggiore bisogno di personale continuano a rimanere sguarniti. Dei 2.600 posti messi a concorso per gli assistenti giudiziari, 536 risultano ancora vacanti, tutti nel Nord Italia. Un dato che impone una riflessione sull’attuale sistema di reclutamento.
Il modello delle assunzioni su base territoriale, laddove è stato applicato, ha già dimostrato di funzionare. Organizzare concorsi su base regionale significa rispondere meglio alle esigenze dei singoli uffici giudiziari, offrire opportunità di lavoro vicino a casa, ridurre il numero delle rinunce e delle successive richieste di trasferimento. Garantire una maggiore stabilità degli organici significa anche valorizzare gli investimenti nella formazione del personale, preservare le competenze acquisite e assicurare continuità al lavoro degli uffici.
È attraverso scelte come questa che possiamo dare attuazione al principio del federalismo della giustizia, avvicinando l’amministrazione dello Stato alle esigenze dei territori e dei cittadini.
Su questa proposta la Lega auspica un confronto con tutte le forze politiche. Avere tribunali efficienti, ridurre i tempi della giustizia e garantire servizi migliori a cittadini, professionisti e imprese deve essere un obiettivo condiviso».
Così il sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore della Lega Andrea Ostellari.