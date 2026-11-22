Un sospetto attacco di droni contro una nave da guerra russa nel porto di Bengasi, in Libia, apre un nuovo fronte di tensione nel Mediterraneo centrale e solleva interrogativi sull’estensione delle operazioni militari legate alla guerra tra Russia e Ucraina. Nelle prime ore di domenica 22 novembre 2026, un’esplosione seguita da un incendio ha interessato un’unità navale russa ormeggiata presso la base militare della città libica. Il governo della Libia orientale ha annunciato che i primi accertamenti indicano un possibile attacco condotto con droni e ha disposto un’indagine congiunta con le autorità russe. Secondo Associated Press, che cita funzionari militari libici, la nave colpita è la corvetta Merkury, rimasta gravemente danneggiata. Due fonti mediche interpellate da Reuters riferiscono di feriti e nessun decesso segnalato. Sul coinvolgimento ucraino, un giornalista di Axios ha attribuito l’operazione al servizio di sicurezza SBU, citando una fonte informata.

L’esplosione nel porto di Bengasi e i primi accertamenti

L’incidente si è verificato all’interno della base navale di Bengasi, uno dei principali punti di riferimento militari della Libia orientale, dove la nave russa si trovava temporaneamente ormeggiata. Secondo la ricostruzione diffusa dal governo locale e riportata da Reuters, l’unità era diretta verso la Russia e aveva effettuato una sosta per rifornirsi di carburante e provviste nell’ambito degli accordi di cooperazione marittima esistenti tra Mosca e le autorità libiche orientali. L’esplosione ha provocato un incendio che ha richiesto l’intervento dei servizi di emergenza e delle squadre di protezione civile, mentre nelle prime ore si sono susseguite informazioni sulla natura del materiale coinvolto e sull’origine delle fiamme.

Il governo orientale ha successivamente precisato che l’esplosione si era verificata a bordo della nave russa e che le indagini preliminari suggerivano un attacco mediante droni. Le autorità hanno comunicato che l’incendio era stato contenuto, che l’area era stata messa in sicurezza e che le strutture portuali, gli edifici della base navale e i magazzini erano rimasti sicuri e operativi. Secondo la dichiarazione ufficiale, le normali attività sono riprese dopo le operazioni di messa in sicurezza. Due fonti mediche citate da Reuters hanno riferito che alcune persone erano rimaste ferite, senza indicarne numero e nazionalità.

La corvetta Merkury e la ricostruzione dei droni intercettati

Un elemento ulteriore emerge dalla ricostruzione di Associated Press: due funzionari militari libici hanno identificato l’unità coinvolta come la corvetta russa Merkury, riferendo che l’attacco l’ha gravemente danneggiata. La nave appartiene al progetto 20380, classe Steregushchiy, una famiglia di corvette progettate per operazioni di pattugliamento, difesa e combattimento navale, con capacità di impiego in scenari costieri e marittimi. L’identificazione aggiunge un dettaglio significativo alla prima comunicazione delle autorità libiche, che parlava di una nave russa senza specificarne il nome o la categoria.

Secondo la ricostruzione iniziale dei funzionari citati da AP, sarebbero stati impiegati droni marittimi provenienti da una struttura utilizzata da forze ucraine nella Libia occidentale. Almeno quattro mezzi sarebbero stati intercettati e distrutti, mentre altri due avrebbero raggiunto la nave. I funzionari, affiliati alle forze che controllano l’est e il sud della Libia, hanno parlato con l’agenzia in forma anonima. La descrizione dei mezzi marittimi precisa la dinamica rispetto alle prime comunicazioni, nelle quali si parlava genericamente di droni.

L’ipotesi dei servizi ucraini e le operazioni nel Mediterraneo

Nella notizia pubblicata da Al Arabiya English, che riprende Reuters, viene riportato che un giornalista di Axios ha indicato il servizio di sicurezza ucraino SBU come responsabile dell’operazione, citando una fonte informata. Nelle prime ore successive all’esplosione non erano arrivate reazioni pubbliche di Mosca né una rivendicazione ufficiale di Kyiv.

Il coinvolgimento di unità ucraine operanti dal territorio libico estenderebbe il confronto navale a infrastrutture militari e portuali del Mediterraneo centrale. Le operazioni contro obiettivi marittimi russi hanno già superato negli ultimi anni le acque del Mar Nero, raggiungendo aree più lontane dalle principali zone di combattimento.

Questa dimensione assume particolare rilievo per la posizione della Libia, affacciata sulle rotte che collegano il Canale di Suez, il Mediterraneo orientale, Malta, la Sicilia e il Mediterraneo occidentale. L’utilizzo di strutture sul territorio libico per operazioni contro navi straniere investe quindi la sovranità nazionale, la sicurezza della navigazione e i rapporti tra le amministrazioni del Paese e i loro interlocutori militari.

La condanna del governo orientale: «La Libia non è parte della guerra»

Il governo della Libia orientale ha condannato il sospetto attacco, definendolo una violazione della sovranità nazionale e una minaccia alla sicurezza marittima. Nella dichiarazione, le autorità hanno ribadito che la Libia non partecipa alla guerra tra Russia e Ucraina e non intende essere coinvolta in conflitti armati esterni. Hanno inoltre sottolineato che i rapporti con Paesi stranieri, compresi gli accordi che consentono soste tecniche e rifornimenti navali, rientrano nelle prerogative sovrane delle istituzioni libiche.

La dichiarazione contiene un avvertimento contro la trasformazione dei porti, del territorio e delle acque libiche in luoghi di confronto tra potenze esterne. Le autorità orientali hanno annunciato l’intenzione di ricorrere agli strumenti legali e diplomatici disponibili contro chiunque risulti responsabile della pianificazione, dell’esecuzione o del sostegno all’attacco.

L’indagine coordinata con la Russia dovrà ricostruire origine, modalità e responsabilità dell’operazione. Il richiamo alla sovranità assume particolare rilievo in un Paese nel quale la presenza di forze straniere e le relazioni delle amministrazioni rivali con partner internazionali continuano a incidere sugli equilibri politici e di sicurezza.

La reazione di Tripoli e la divisione politica della Libia

La vicenda ha provocato una reazione anche da parte delle autorità della Libia occidentale. Secondo Associated Press, il governo con sede a Tripoli, sostenuto dalle Nazioni Unite, ha espresso preoccupazione per il coinvolgimento di porti e infrastrutture civili in conflitti esterni. Ha inoltre ribadito il rifiuto di trasformare il Paese in un teatro nel quale potenze straniere possano regolare i propri conti.

La Libia rimane politicamente divisa dopo il rovesciamento di Muammar Gheddafi nel 2011 e gli anni successivi di conflitto interno. A Tripoli opera il governo guidato da Abdulhamid Dbeibah, mentre nell’est si trova un’amministrazione rivale sostenuta dal comandante militare Khalifa Haftar. La frammentazione istituzionale ha favorito la presenza di diversi attori internazionali, interessati alla sicurezza del Mediterraneo, alle risorse energetiche e alle infrastrutture strategiche.

La Russia ha sviluppato relazioni particolarmente strette con le strutture militari orientali, mentre altri partner mantengono rapporti con le autorità occidentali. In questo contesto, l’attacco alla nave a Bengasi assume anche una dimensione interna: le ricostruzioni sul punto di partenza dei droni e sulla presenza di personale ucraino nell’ovest investono i rapporti tra le aree controllate dalle amministrazioni rivali.

I precedenti: gli attacchi alle navi russe oltre il Mar Nero

L’episodio di Bengasi si inserisce in una sequenza di operazioni contro obiettivi marittimi russi che, dopo l’invasione dell’Ucraina del febbraio 2022, hanno progressivamente superato i confini del Mar Nero. Le forze ucraine hanno utilizzato droni navali, missili e sistemi a lungo raggio contro navi da guerra, infrastrutture portuali e unità legate alla logistica russa. L’impiego di mezzi senza equipaggio ha modificato il quadro operativo del conflitto navale, imponendo nuove esigenze di sorveglianza e difesa.

Secondo Reuters, nel dicembre 2025 l’Ucraina aveva dichiarato di aver colpito con droni aerei una petroliera collegata alla Russia nel Mediterraneo, senza precisare immediatamente il luogo dell’operazione. Nel marzo 2026 Mosca aveva inoltre accusato Kyiv di aver attaccato una metaniera russa mediante droni marittimi partiti dalla costa libica.

AP riferisce che, secondo funzionari libici, personale ucraino specializzato nei droni aveva operato soprattutto presso una base aerea a Misurata, ma anche in strutture militari a Tripoli e Zawiya. Gli stessi funzionari hanno collegato questa presenza all’attacco di marzo contro una petroliera russa nel Mediterraneo, vicino alle acque maltesi.

La successione di questi episodi rende il Mediterraneo un’area di crescente interesse nell’evoluzione della guerra navale. Le rotte di navi militari, unità di supporto e mercantili collegati alla logistica russa attraversano spazi nei quali si concentrano traffico commerciale, marine militari e infrastrutture energetiche. Operazioni in prossimità dei porti di Paesi terzi possono quindi produrre conseguenze diplomatiche e di sicurezza anche per Stati esterni al conflitto.

Le conseguenze per la sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale

La dinamica descritta dai funzionari citati da AP solleva questioni sulla protezione delle basi navali, sulla sorveglianza delle acque costiere e sulla capacità di individuare mezzi senza equipaggio prima che raggiungano le unità ormeggiate. I porti militari concentrano navi, carburanti, materiali logistici e personale in aree relativamente circoscritte; la vicinanza di attività civili aggiunge esigenze di protezione per le strutture commerciali e la popolazione.

Il governo orientale ha assicurato che impianti portuali e magazzini sono rimasti sicuri e che le attività sono riprese dopo lo spegnimento dell’incendio. I gravi danni alla Merkury riferiti dai funzionari libici ad AP riguardano invece la nave, distinguendosi dal quadro comunicato sulle infrastrutture della base.

La posizione di Bengasi lungo la costa meridionale del Mediterraneo conferisce all’episodio un rilievo legato anche alla presenza militare russa e ai collegamenti logistici nell’area. La sosta per rifornimento descritta dalle autorità orientali evidenzia la funzione che i porti libici possono svolgere per le unità in transito.

Le indagini annunciate con Mosca si concentrano ora sulla provenienza dei droni e sull’identificazione dei responsabili. Le ricostruzioni sulla presenza ucraina nella Libia occidentale e l’attribuzione allo SBU riportata dal giornalista di Axios collocano l’esplosione di Bengasi nel confronto sulle operazioni a lungo raggio contro obiettivi russi, mentre entrambe le amministrazioni libiche respingono il coinvolgimento del Paese nei conflitti esterni.

Fonti e documentazione