La dichiarazione del vicepresidente della Commissione Agricoltura e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Gatta, a margine della seduta della Commissione, durante la quale c’è stata l’audizione dell’assessore all’Agricoltura Francesco Paolicelli insieme a tutte le organizzazioni datoriali.





“Non si può chiedere agli agricoltori di attendere la primavera del 2027 per trovare ristori a un momento così gravoso per l’intero comparto. Servono risposte immediate, concrete e subito spendibili. La grave crisi del comparto, segnata da una crisi di mercato e dall’aumento dei costi di produzione, ha visto il governo nazionale particolarmente attento alle difficoltà degli agricoltori, in questi mesi, infatti, sono state stanziate risorse per il caro gasolio e il caro carburanti e alcune regioni italiane hanno stanziato risorse con fondi di bilancio proprio, mentre in Puglia, stando alle parole dell’assessore all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, si dovrebbero attendere le tempistiche legate alla rimodulazione del CSR, che non avverrà prima dell’anno nuovo con eventuali risorse non prima della primavera 2027. Un’attesa troppo lunga, molti coltivatori potrebbero decidere di mollare.

Come già proposto in Consiglio regionale nei giorni scorsi ho voluto fare una proposta di buon senso per stanziare 5 milioni di avanzo del bilancio regionale più 16 milioni di avanzo dal bilancio del Consiglio regionale, per un totale di 21 milioni per il comparto agricolo, così da dare risposte immediate. Nella Pubblica Amministrazione valgono gli atti e non le promesse – conclude Gatta – per questo ho presentato un ordine del giorno e un emendamento da discutere, spero in maniera bipartisan, nella prossima sessione di bilancio per stanziare risorse immediate alle aziende agricole e ai nostri agricoltori, accanto alle tante altre iniziative che continuerò a portare avanti in Consiglio regionale”.