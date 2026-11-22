(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2026 - «Landini ha trovato la data per sfilare con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni contro il Governo Meloni. Ora ne dia una ai dipendenti delle Camere del Lavoro. Secondo quanto riportato da Il Giornale, quasi mille lavoratori aspettano da giugno il rinnovo della parte economica del loro contratto. A Landini chiedo di dire a che punto è la trattativa e quando quegli aumenti arriveranno in busta paga. La credibilità di chi chiede rinnovi si misura anche dai contratti di casa propria».
«Sulla scuola il Governo Meloni risponde con i fatti. In quattro anni sono stati sottoscritti tre rinnovi contrattuali per il comparto Istruzione e Ricerca. A luglio è stata firmata la parte economica del contratto 2025–2027 e all'ARAN prosegue il negoziato sulla parte normativa. Alla sinistra che strizza l'occhio alle occupazioni dico di venire a discutere in Parlamento di stipendi, condizioni di lavoro e qualità dell'istruzione. Le aule restino aperte a chi vuole studiare».