(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2026 - "Con la campagna nazionale 'Nessuna resti nascosta' sosteniamo una proposta di legge di Fratelli d'Italia, già all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, che punta a tutelare la libertà delle donne, contrastare il fondamentalismo religioso e difendere i valori della nostra civiltà. Chiediamo trasparenza sui finanziamenti esteri alle moschee, la chiusura dei luoghi in cui si diffonde odio, il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici e il contrasto alla pratica dei certificati di verginità. Sono misure che riteniamo necessarie per impedire che l'islam politico possa imporre regole incompatibili con i nostri principi di libertà, dignità e sicurezza. Sorprende il silenzio di una sinistra che, pur dichiarandosi paladina dei diritti delle donne, troppo spesso evita di affrontare queste questioni. Sono figlia di un musulmano che ha insegnato a me e alle mie sorelle che lo studio è lo strumento per essere libere. È questa la libertà che vogliamo garantire a tutte le bambine e le donne, senza arretrare di un millimetro sulla nostra identità e sui nostri valori".
Lo ha dichiarato Sara Kelany, deputata e responsabile del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia, intervenendo a Milano in occasione del tour nazionale della campagna "Nessuna resti nascosta".