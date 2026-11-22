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una giornata di formazione e confronto targata FIPE
La forza come linguaggio comune tra sport differenti. È questo il filo conduttore del Convegno "La forza oltre le discipline: scienza e pratica della preparazione fisica nello sport moderno", organizzato dalla FIPE Strength Academy presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino.
Una giornata di confronto tra approcci, metodi ed esperienze, dedicata al ruolo sempre più trasversale dell'allenamento della forza nella preparazione fisica. Con circa 100 tecnici presenti in sala e oltre 250 collegati in diretta streaming su YouPowerTV, il Convegno ha confermato l'interesse verso una proposta formativa capace di unire rigore scientifico e applicazione sul campo.
Ad aprire i lavori è stato il Segretario Generale della FIPE Francesco Bonincontro, che ha portato ai partecipanti anche i saluti del Commissario Straordinario Luciano Buonfiglio. A moderare la giornata è stato Antonio Urso, Consulente Tecnico per la Pesistica Olimpica del Commissario Straordinario Luciano Buonfiglio, già Presidente FIPE e Segretario Generale IWF, Head of Department of Sport and Exercise of ASOMi College of Science e Chairman of IWF Sport and Science Department.
A margine dei lavori, Antonio Urso ha dichiarato: "Qualunque organizzazione che non investa nella cultura è destinata al fallimento perché non ha futuro né visione. La giornata di oggi ha dimostrato quanto sia fondamentale promuovere occasioni di confronto di questo livello. Relatori di straordinario valore ci hanno ricordato che, nonostante i la ricerca e la pratica sul campo, nel mondo dello sport restano ancora molte questioni da approfondire. Se vogliamo cambiare la cultura sportiva del nostro Paese, le diverse discipline devono dialogare e diventare dei vasi comunicanti".
Il programma ha riunito cinque prospettive provenienti da contesti sportivi differenti. Julio Velasco, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile, ha parlato della specificità dell'allenamento nella pallavolo. Nicola Maffiuletti, Head of the Human Performance Lab della Schulthess Klinik, ha approfondito i meccanismi neuromuscolari, gli adattamenti e la fatica. Maria Francesca Piacentini, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", ha invece analizzato l'integrazione del lavoro di forza nelle discipline di endurance. Tim Suchomel, Associate Professor e Director of the Sports Science Master's Program dell'University of Pittsburgh, si è concentrato sulla valutazione e sulla programmazione. Aristide Guerriero, Strength Coach del Team Italia FIPE, ha infine presentato un protocollo per lo sviluppo dell'accelerazione negli sport di squadra.
L'incontro ha restituito una visione della forza come punto di collegamento tra fisiologia, valutazione, programmazione e prestazione. Un'impostazione che rafforza il lavoro della FIPE nella costruzione di una formazione interdisciplinare e capace di offrire strumenti concreti ai professionisti dello sport.
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