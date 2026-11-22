55 milioni per far crescere e proteggere il patrimonio forestale"*

*Dalla forestazione alla manutenzione, dalla prevenzione degli incendi al

sostegno delle imprese: la Regione mette in campo 55 milioni. Al Vivaio

Fungipendola, nella Foresta Mercadante, l'iniziativa per la Giornata

nazionale degli Alberi*

In occasione della Festa dell'Albero – "Le radici del futuro", celebrata il

21 novembre nello storico Vivaio Forestale Fungipendola, nel cuore della

Foresta Mercadante a Cassano delle Murge, l'assessore regionale

all'Agricoltura e sviluppo rurale, *Francesco Paolicelli*, ha annunciato la

politica forestale della Regione Puglia. Una strategia che coniuga tutela

ambientale, gestione attiva e sviluppo.

Cinque misure, per oltre 55 milioni di euro, finanziate attraverso il

Nel dettaglio, sono previsti 15 milioni di euro per la forestazione,

l'imboschimento e i sistemi agroforestali, altri 15 milioni per il

mantenimento degli impianti, 18 milioni per la prevenzione e il ripristino

dei danni alle foreste, 6 milioni per gli investimenti produttivi forestali

e 1 milione per quelli non produttivi. Un insieme di interventi che

sostiene la realizzazione di nuovi impianti, la cura delle superfici già

forestali, la prevenzione degli incendi e dei danni provocati dagli eventi

climatici estremi, oltre alla crescita delle imprese del settore.

"Il bosco non è soltanto uno spazio da preservare, ma una vera

infrastruttura naturale, fondamentale per l'equilibrio ambientale, la

sicurezza e la qualità della vita delle nostre comunità – ha dichiarato

l'assessore Paolicelli -. Piantare nuovi alberi è importante, ma

altrettanto essenziale è prendersene cura, garantire la manutenzione delle

foreste e creare le condizioni perché possano continuare a svolgere tutte

le loro funzioni. Come Regione stiamo lavorando con una strategia di lungo

periodo, mettendo in campo risorse e strumenti che accompagnano il bosco in

tutte le sue fasi di crescita e valorizzazione. Vogliamo che la tutela

ambientale diventi anche un'opportunità di sviluppo economico e

occupazionale, soprattutto nelle aree interne e rurali. I boschi devono

essere luoghi in cui i bambini possano imparare a conoscere la natura, le

famiglie ritrovare occasioni di incontro e le comunità riscoprire il valore

del proprio patrimonio ambientale. Questo è già possibile oggi nei boschi

didattici presenti nella nostra regione. La sfida è costruire una Puglia

più verde e resiliente, nella quale ogni albero messo a dimora sia parte di

un progetto più grande. Perché il futuro delle nostre foreste, e dei

territori che le custodiscono, si costruisce con le scelte che facciamo

oggi".

Accanto agli investimenti del CSR, la Regione sta lavorando al nuovo

organica delle politiche forestali per i prossimi vent'anni. Il Programma

individuerà priorità e interventi per la gestione sostenibile dei boschi,

la conservazione della biodiversità, la prevenzione degli incendi, il

contrasto al dissesto idrogeologico e la valorizzazione delle filiere

forestali.

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