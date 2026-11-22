(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2026 - 55 milioni per far crescere e proteggere il patrimonio forestale"*
*Dalla forestazione alla manutenzione, dalla prevenzione degli incendi al
sostegno delle imprese: la Regione mette in campo 55 milioni. Al Vivaio
Fungipendola, nella Foresta Mercadante, l'iniziativa per la Giornata
nazionale degli Alberi*
In occasione della Festa dell'Albero – "Le radici del futuro", celebrata il
21 novembre nello storico Vivaio Forestale Fungipendola, nel cuore della
Foresta Mercadante a Cassano delle Murge, l'assessore regionale
all'Agricoltura e sviluppo rurale, *Francesco Paolicelli*, ha annunciato la
politica forestale della Regione Puglia. Una strategia che coniuga tutela
ambientale, gestione attiva e sviluppo.
Cinque misure, per oltre 55 milioni di euro, finanziate attraverso il
Nel dettaglio, sono previsti 15 milioni di euro per la forestazione,
l'imboschimento e i sistemi agroforestali, altri 15 milioni per il
mantenimento degli impianti, 18 milioni per la prevenzione e il ripristino
dei danni alle foreste, 6 milioni per gli investimenti produttivi forestali
e 1 milione per quelli non produttivi. Un insieme di interventi che
sostiene la realizzazione di nuovi impianti, la cura delle superfici già
forestali, la prevenzione degli incendi e dei danni provocati dagli eventi
climatici estremi, oltre alla crescita delle imprese del settore.
"Il bosco non è soltanto uno spazio da preservare, ma una vera
infrastruttura naturale, fondamentale per l'equilibrio ambientale, la
sicurezza e la qualità della vita delle nostre comunità – ha dichiarato
l'assessore Paolicelli -. Piantare nuovi alberi è importante, ma
altrettanto essenziale è prendersene cura, garantire la manutenzione delle
foreste e creare le condizioni perché possano continuare a svolgere tutte
le loro funzioni. Come Regione stiamo lavorando con una strategia di lungo
periodo, mettendo in campo risorse e strumenti che accompagnano il bosco in
tutte le sue fasi di crescita e valorizzazione. Vogliamo che la tutela
ambientale diventi anche un'opportunità di sviluppo economico e
occupazionale, soprattutto nelle aree interne e rurali. I boschi devono
essere luoghi in cui i bambini possano imparare a conoscere la natura, le
famiglie ritrovare occasioni di incontro e le comunità riscoprire il valore
del proprio patrimonio ambientale. Questo è già possibile oggi nei boschi
didattici presenti nella nostra regione. La sfida è costruire una Puglia
più verde e resiliente, nella quale ogni albero messo a dimora sia parte di
un progetto più grande. Perché il futuro delle nostre foreste, e dei
territori che le custodiscono, si costruisce con le scelte che facciamo
oggi".
Accanto agli investimenti del CSR, la Regione sta lavorando al nuovo
organica delle politiche forestali per i prossimi vent'anni. Il Programma
individuerà priorità e interventi per la gestione sostenibile dei boschi,
la conservazione della biodiversità, la prevenzione degli incendi, il
contrasto al dissesto idrogeologico e la valorizzazione delle filiere
forestali.
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