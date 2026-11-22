La COP31 di Antalya si è conclusa domenica 22 novembre 2026 senza un accordo politico generale sul clima, dopo due settimane di negoziati e una maratona diplomatica proseguita oltre la scadenza prevista del 20 novembre. L’Unione europea, il Regno Unito e altri Paesi hanno respinto il progetto di decisione conclusiva, denominato Antalya Pact, perché non conteneva un riferimento esplicito alla transizione dai combustibili fossili. La presidenza ha preso atto dell’assenza di consenso e il documento non è stato adottato. Petrolio, gas e carbone, cattura della CO₂ e finanziamenti per i Paesi vulnerabili sono rimasti i principali terreni di scontro.

La mancata intesa sul documento generale si accompagna all’approvazione di alcune decisioni tecniche e settoriali. Il negoziato lascia però irrisolte le questioni politiche centrali: come attuare la transizione concordata a Dubai nel 2023, quali risorse destinare all’adattamento e quale spazio riconoscere alle tecnologie di cattura del carbonio rispetto alla riduzione dell’impiego delle fonti fossili.

L’UE respinge l’Antalya Pact: «Non menziona i combustibili fossili»

La rottura è arrivata nella fase conclusiva di una conferenza che avrebbe dovuto terminare venerdì 20 novembre. Le consultazioni sono continuate per tutto il fine settimana, mentre la presidenza turca e quella australiana dei negoziati cercavano di costruire un compromesso tra delegazioni rimaste distanti sui contenuti fondamentali.

Il progetto di decisione generale richiamava l’elettrificazione dei sistemi energetici, il contenimento del superamento della soglia di 1,5 gradi e il sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo. Non riprendeva però esplicitamente l’impegno alla transizione dai combustibili fossili. L’omissione è diventata il punto sul quale l’Unione europea e altri governi hanno rifiutato il consenso.

La posizione dei Ventisette è stata espressa dal ministro irlandese per il Clima e l’Energia Darragh O’Brien, intervenuto a nome dell’UE durante la presidenza semestrale irlandese del Consiglio. O’Brien ha contestato la possibilità di approvare una decisione generale sul clima che non menzionasse i combustibili fossili, chiedendo un testo coerente con la scienza e con gli impegni già assunti.

L’opposizione è stata condivisa dal Regno Unito, dalla Norvegia e da diverse delegazioni dei Paesi in via di sviluppo, compresi Stati particolarmente esposti alle conseguenze del riscaldamento globale. La ministra norvegese del Clima Sigrun Gjerløw Aasland ha descritto la proposta come un arretramento rispetto alle decisioni precedenti. La rappresentante danese Samira Nawa ha sottolineato che, per l’Europa, il punto decisivo riguardava la riduzione delle emissioni e l’assenza del riferimento ai combustibili fossili.

Altre delegazioni erano disposte ad accettare il compromesso, pur giudicandolo insufficiente, per preservare un risultato condiviso. La distanza tra queste posizioni ha impedito di raggiungere il consenso necessario. L’Antalya Pact, destinato a costituire l’esito politico generale della conferenza, è così rimasto un progetto non adottato.

L’impegno di Dubai e la richiesta sostenuta da oltre 130 Paesi

Il riferimento centrale della controversia è la decisione della COP28 di Dubai del dicembre 2023. In quell’occasione, i governi avevano concordato di contribuire alla transizione dai combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione nel decennio in corso.

Quel passaggio aveva introdotto per la prima volta in una decisione del bilancio globale dell’Accordo di Parigi un richiamo esplicito alla transizione dall’insieme delle fonti fossili. Ad Antalya, oltre 130 Paesi hanno chiesto di riaffermarlo e di sviluppare indicazioni per la sua attuazione, anziché lasciarlo sullo sfondo di un riferimento generale agli accordi precedenti.

Tra i sostenitori figuravano governi europei, Stati insulari, Paesi dell’America Latina e altre delegazioni favorevoli a un’accelerazione della trasformazione energetica. Per questo gruppo, citare petrolio, gas e carbone significava mantenere una direzione politica riconoscibile e collegare gli investimenti nelle nuove tecnologie alla riduzione delle fonti responsabili di gran parte delle emissioni.

La contestazione non riguardava quindi soltanto la formulazione del documento. I Paesi contrari ritenevano che sostenere l’elettrificazione e altre iniziative senza indicare esplicitamente la transizione dai combustibili fossili avrebbe indebolito il percorso concordato a Dubai.

Durante i negoziati, il ministro dell’Ambiente di Panama Juan Carlos Navarro aveva denunciato l’influenza dei produttori petroliferi e chiesto impegni più incisivi. Anche le delegazioni degli Stati insulari del Pacifico hanno insistito sulla distanza tra il progetto e le esigenze dei territori minacciati dall’innalzamento del mare.

Per le Isole Marshall e altri piccoli Stati, erosione costiera, eventi estremi e perdita di territorio incidono direttamente sulla sicurezza delle comunità e sulle prospettive economiche. La loro opposizione ha riguardato anche il peso attribuito a tecnologie considerate insufficienti a sostituire una riduzione delle emissioni alla fonte.

Arabia Saudita e Russia difendono un approccio basato sulle tecnologie

Sul fronte opposto, Arabia Saudita e Russia hanno sostenuto una formulazione priva di indicazioni specifiche sulla transizione dai combustibili fossili. La delegazione saudita ha chiesto di mantenere disponibili tutte le soluzioni tecnologiche e industriali per ridurre le emissioni, contestando un’impostazione che, secondo Riyad, avrebbe ristretto gli strumenti utilizzabili.

La Russia ha richiamato soprattutto la sicurezza energetica e gli effetti economici di una contrazione dell’offerta di petrolio e gas più rapida della diminuzione della domanda. Il delegato Sergei Kononuchenko ha sostenuto che uno squilibrio di questo tipo potrebbe provocare carenze, rincari e un maggiore ricorso a combustibili più inquinanti.

Nella posizione espressa da Mosca, una transizione non coordinata rischierebbe di pesare sulle economie e sulle popolazioni con minori risorse. Per gli esportatori di idrocarburi, il confronto investe inoltre entrate pubbliche, occupazione, investimenti e relazioni commerciali: la trasformazione del mercato energetico incide su una componente centrale delle loro economie.

Ad Antalya si sono così confrontate impostazioni differenti sui tempi e sugli strumenti della decarbonizzazione. I governi favorevoli al riferimento esplicito alle fonti fossili chiedevano una direzione comune; quelli contrari rivendicavano maggiore flessibilità nelle scelte nazionali e un ruolo più ampio delle tecnologie di abbattimento delle emissioni.

La cattura della CO₂ diventa un altro punto di rottura

Il progetto di decisione attribuiva rilievo alla cattura, all’utilizzo e allo stoccaggio della CO₂, indicati con le sigle CCS e CCUS. L’ultima formulazione proposta richiamava lo sviluppo di queste tecnologie su scala di gigatonnellate entro il 2035, dopo che le bozze precedenti avevano presentato opzioni quantitative differenti.

La cattura del carbonio separa l’anidride carbonica prodotta da determinati processi industriali o energetici prima che venga rilasciata nell’atmosfera. La CO₂ può essere destinata a utilizzi industriali oppure allo stoccaggio geologico. Il contributo alla riduzione delle emissioni dipende dal processo, dalla quota effettivamente catturata e dalla destinazione finale del carbonio.

Queste tecnologie sono considerate rilevanti soprattutto per attività nelle quali una parte delle emissioni deriva dal processo produttivo stesso, come nel cemento, e per alcuni comparti difficili da decarbonizzare. Il commissario europeo per il Clima Wopke Hoekstra ne aveva riconosciuto possibili applicazioni industriali durante il negoziato.

Lo scontro ha riguardato il ruolo da assegnare loro nella strategia complessiva. Per i governi favorevoli a una rapida transizione energetica e per numerose organizzazioni ambientaliste, un obiettivo sulla cattura della CO₂ senza un impegno altrettanto esplicito sui combustibili fossili avrebbe offerto una giustificazione alla prosecuzione degli investimenti in petrolio e gas.

I sostenitori di un approccio tecnologicamente più ampio ritengono invece che cattura e stoccaggio possano contribuire alla riduzione delle emissioni mantenendo operative alcune infrastrutture industriali ed energetiche. Il mancato equilibrio tra queste posizioni ha reso il capitolo sul carbonio uno degli elementi più controversi dell’Antalya Pact.

Adattamento e finanziamenti: le richieste dei Paesi vulnerabili

Il confronto sull’energia si è intrecciato con quello sulle risorse per affrontare gli effetti già in corso del cambiamento climatico. Siccità, inondazioni, ondate di calore ed erosione costiera richiedono investimenti in acqua, agricoltura, salute, infrastrutture e protezione delle comunità.

I Paesi meno sviluppati e numerose economie vulnerabili hanno chiesto impegni finanziari più precisi agli Stati industrializzati. La discussione ha riguardato sia l’ammontare delle risorse sia le condizioni di accesso, i tempi di erogazione e la possibilità di ottenere sostegno senza aggravare il debito pubblico.

Il progetto richiamava l’obiettivo di triplicare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2035, lasciando aperta la definizione della base di riferimento. Si tratta di un elemento determinante: il valore iniziale sul quale calcolare l’aumento stabilisce l’effettiva consistenza dell’impegno e permette di misurare i progressi.

Le delegazioni dei Paesi meno sviluppati hanno denunciato la distanza tra le necessità delle popolazioni e i risultati del negoziato. Il presidente del Gruppo africano dei negoziatori, Antwi-Boasiako Amoah, ha inoltre contestato la gestione della fase conclusiva e l’attenzione riservata alle richieste dei Paesi africani.

Per molti governi, il problema riguarda anche la complessità delle procedure. Preparare i progetti, soddisfare i requisiti dei fondi e ottenere le risorse può richiedere tempi e capacità amministrative che i Paesi più esposti non sempre possiedono. La Giordania aveva insistito durante le trattative sulla necessità di semplificare l’accesso ai finanziamenti per l’adattamento.

La delegazione europea aveva mostrato disponibilità a cercare un compromesso su aspetti finanziari, mantenendo ferma la richiesta relativa ai combustibili fossili. Le due controversie sono rimaste intrecciate fino alla fine: da una parte la riduzione delle cause del riscaldamento, dall’altra il sostegno a chi ne affronta già le conseguenze.

L’iniziativa per il 35% di elettrificazione entro il 2035

Tra le iniziative promosse dalla Turchia figura l’obiettivo di portare al 35% entro il 2035 la quota dell’elettricità nei consumi finali mondiali di energia, rispetto a un livello attuale indicato intorno a un quinto del totale.

Il traguardo era presente nel progetto di decisione generale ed è stato sostenuto anche attraverso un impegno separato. Associated Press riferisce che quasi cento Paesi hanno aderito a questa iniziativa: un sostegno che resta distinto dall’adozione per consenso di una decisione della conferenza.

L’elettrificazione riguarda la sostituzione dell’uso diretto dei combustibili con apparecchiature alimentate dall’elettricità. Comprende veicoli elettrici, pompe di calore e applicazioni industriali nelle quali è possibile modificare i sistemi di riscaldamento e lavorazione.

La trasformazione richiede generazione, reti, accumuli e investimenti nei consumi finali. Il suo effetto climatico dipende inoltre dalle fonti utilizzate per produrre elettricità e dall’efficienza delle tecnologie che sostituiscono i sistemi precedenti.

Organizzazioni scientifiche e ambientaliste hanno chiesto che l’espansione sia accompagnata dalla crescita delle fonti a basse emissioni, in particolare delle rinnovabili. Il confronto ha riguardato proprio il rapporto tra l’obiettivo quantitativo e la composizione futura del sistema elettrico, ancora dipendente in molti Paesi da carbone e gas.

L’iniziativa ha comunque individuato un terreno di collaborazione sulla trasformazione dei consumi energetici. La sua attuazione richiederà decisioni nazionali su infrastrutture, produzione e accessibilità dei servizi, oltre alle adesioni raccolte durante il vertice.

Le decisioni adottate e il programma sulle montagne rimasto nella bozza

La mancata approvazione dell’Antalya Pact non ha cancellato le decisioni già adottate durante la conferenza. Nel resoconto della plenaria del 20 novembre, l’Earth Negotiations Bulletin documenta l’approvazione di testi relativi all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, alle questioni dei Paesi meno sviluppati e alla revisione periodica prevista dalla Convenzione.

L’articolo 6 disciplina forme di cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni, compresi i meccanismi attraverso i quali gli Stati possono collaborare nell’attuazione dei propri impegni climatici. I lavori tecnici su questi strumenti hanno quindi prodotto risultati anche mentre proseguiva lo scontro sui capitoli politici.

Diverso è il caso del programma biennale sulle montagne e sul cambiamento climatico. La proposta è confluita nella bozza della decisione generale, con l’obiettivo di dare maggiore spazio agli ecosistemi montani, ai ghiacciai e alle comunità che dipendono dalle loro risorse.

Il capitolo riguarda adattamento, rischi di catastrofi e sistemi di allerta, in territori nei quali il ritiro dei ghiacciai e le variazioni dei regimi idrici hanno conseguenze anche a valle. Il mancato via libera al documento generale impedisce però di presentare questa previsione della bozza come un programma definitivamente istituito.

Il bilancio della conferenza comprende dunque decisioni tecniche approvate, iniziative volontarie sostenute da gruppi di Paesi e proposte rimaste nel testo non adottato. L’Accordo di Parigi e le decisioni precedenti continuano a costituire il quadro degli impegni internazionali.

Guterres deluso, resta aperto il confronto sulla soglia di 1,5 gradi

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso profonda delusione per la mancata intesa generale. Nella dichiarazione diffusa dopo la conclusione dei lavori ha richiamato la frustrazione di chi si attendeva una risposta adeguata all’urgenza climatica e ribadito il ruolo dei combustibili fossili nel riscaldamento globale.

Il fallimento del documento politico ha riportato il confronto al precedente di Copenaghen del 2009, quando il testo conclusivo non fu adottato per consenso. Negli anni successivi, pur attraverso scontri profondi, il negoziato aveva prodotto l’Accordo di Parigi del 2015 e le decisioni necessarie a svilupparne l’attuazione.

Ad Antalya, uno dei temi centrali è stato il superamento della soglia di 1,5 gradi, indicato nel linguaggio negoziale come overshoot. La bozza chiedeva di contenerne entità e durata, affrontando il problema di come limitare gli impatti e riportare il riscaldamento verso gli obiettivi concordati.

La soglia riguarda l’aumento della temperatura media globale nel lungo periodo rispetto all’epoca preindustriale. Il superamento registrato in un singolo anno non coincide automaticamente con il superamento dell’obiettivo di lungo periodo dell’Accordo di Parigi, ma segnala quanto il sistema climatico sia vicino a quel livello.

La conferenza si è svolta mentre eventi estremi, pressioni sulle risorse idriche e difficoltà dei sistemi energetici accentuavano le richieste di intervento. Il divario tra le politiche in vigore e le riduzioni delle emissioni necessarie è rimasto al centro delle valutazioni scientifiche e delle contestazioni delle delegazioni più esposte.

La conduzione turco-australiana e il passaggio ad Addis Abeba

La COP31 ha avuto una particolare organizzazione della presidenza: la Turchia ha ospitato e presieduto la conferenza con il ministro Murat Kurum, mentre il ministro australiano per il Cambiamento climatico e l’Energia Chris Bowen ha guidato il negoziato.

Bowen ha espresso delusione per l’impossibilità di raggiungere un accordo sulla decisione generale e ricordato che l’impegno alla transizione dai combustibili fossili assunto a Dubai rimane valido. La presidenza turca ha difeso il lavoro di mediazione, presentato come un tentativo di tenere insieme esigenze nazionali e posizioni negoziali molto differenti.

La plenaria conclusiva ha evidenziato tensioni anche sul metodo, sui tempi concessi alle delegazioni e sulla gestione degli interventi. Il sistema basato sul consenso ha reso decisiva l’opposizione al documento, mentre il prolungamento dei lavori ha aumentato la pressione sulle delegazioni e sulla ricerca di un compromesso.

La COP32 è prevista ad Addis Abeba, in Etiopia, dall’8 al 19 novembre 2027. Il vertice africano erediterà il confronto sull’attuazione della transizione energetica, sui finanziamenti per l’adattamento e sul ruolo delle tecnologie di cattura della CO₂.

La sede darà particolare rilievo alle richieste dei Paesi africani e alle necessità di investimento in acqua, agricoltura, sicurezza alimentare e infrastrutture. Prima dell’appuntamento del 2027, il lavoro proseguirà nelle sessioni degli organi negoziali e nei contatti tra governi.

Ad Antalya è rimasta aperta la distanza tra chi chiede indicazioni esplicite per ridurre l’uso dei combustibili fossili, chi difende una maggiore libertà nelle scelte energetiche e chi pretende risorse adeguate per affrontare gli impatti. Ricomporre queste posizioni sarà il compito politico del prossimo ciclo di negoziati.

Fonti e documentazione