(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2026 - approfondimento rigoroso e rapido"
Roma, 21 Nov. – "La morte di Gianni De Gennaro lascia sgomenti. Se ne va un
servitore dello Stato che ha attraversato da protagonista fasi drammatiche
per la nostra democrazia. È il momento del cordoglio e del rispetto per la
sua famiglia. Il quadro nel quale sembrerebbe maturato il gesto estremo
richiede un approfondimento rigoroso e rapido, per il rispetto che si deve
a una figura come quella di De Gennaro. La fiducia negli inquirenti è come
sempre piena."
(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2026 - approfondimento rigoroso e rapido"