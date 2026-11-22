Un guasto informatico di Delta Air Lines ha provocato domenica 22 novembre 2026 il blocco temporaneo dei voli della compagnia diretti ad Atlanta e centinaia di ritardi nello scalo, appena nove giorni dopo lo stop nazionale del 13 novembre. La Federal Aviation Administration ha disposto il provvedimento su richiesta di Delta, alle prese con un malfunzionamento dell’automazione utilizzata per calcolare il peso e il bilanciamento degli aeromobili prima del decollo. La compagnia ha attivato procedure manuali per consentire le partenze, mentre il controllo del traffico aereo ha regolato gli arrivi al suo principale hub. I disagi sono cominciati nel fine settimana che apre gli spostamenti per il Thanksgiving, celebrato giovedì 26 novembre.

Il nuovo episodio segue l’emergenza che aveva fermato le partenze negli Stati Uniti il 13 novembre, quando un’anomalia nella rete di telecomunicazioni della FAA aveva coinvolto numerosi centri di controllo. Questa volta il problema riguarda un sistema interno alla compagnia e le restrizioni sono state applicate ai collegamenti Delta e dei vettori regionali associati verso Hartsfield-Jackson. La vicinanza dei due incidenti riporta comunque l’attenzione sulla continuità delle infrastrutture tecnologiche dell’aviazione americana proprio in una delle settimane più impegnative per il trasporto passeggeri.

Atlanta, dal blocco iniziale alle partenze scaglionate

Nella mattinata di domenica, Delta ha chiesto alla FAA di trattenere negli aeroporti di origine i propri voli diretti ad Atlanta. Il ground stop ha temporaneamente sospeso queste partenze, limitando il flusso verso uno scalo nel quale il problema informatico stava rallentando la preparazione degli aeromobili. La misura ha interessato la compagnia e i vettori regionali collegati, mentre gli altri operatori hanno continuato a seguire le condizioni previste per i rispettivi voli.

Il blocco è stato segnalato nella fascia intorno alle 8 del mattino della costa orientale degli Stati Uniti, le 14 in Italia. Alle 8:32 la FAA ha pubblicato l’avviso operativo che cancellava lo stop e introduceva un ground delay program: le partenze potevano riprendere attraverso l’assegnazione di orari scaglionati, in modo da distribuire gli arrivi secondo la capacità disponibile ad Atlanta.

L’avviso indicava un ritardo medio assegnato di 57 minuti e un massimo di 111 minuti per i voli inclusi nel programma. Il provvedimento comprendeva i collegamenti dagli Stati Uniti continentali operati da Delta e dai vettori regionali associati; nelle annotazioni era specificato che l’intervento avveniva su richiesta della compagnia. Questi valori descrivevano la programmazione del traffico in quella fase della mattinata, mentre gli effetti sui singoli itinerari dipendevano anche dalle condizioni operative degli aeroporti di origine e dalle rotazioni degli aeromobili.

La regolazione delle partenze serviva a evitare che la ripresa producesse un nuovo accumulo di aerei in arrivo. Quando gli aeromobili già presenti rimangono più a lungo ai gate, lo spazio per ricevere altri voli diminuisce e la congestione può trasferirsi alle aree di movimento. Trattenere parte del traffico negli aeroporti di origine permette di distribuire questa pressione mentre la compagnia recupera capacità operativa.

Il guasto ai calcoli di peso e bilanciamento

Delta ha ricondotto il malfunzionamento all’automazione dei calcoli di weight and balance, una funzione essenziale nella preparazione di ogni volo. Prima del decollo devono essere verificati il peso complessivo e la distribuzione del carico, considerando aeromobile, carburante, passeggeri, bagagli e merci. I risultati devono rispettare i limiti previsti per il velivolo e per le condizioni della partenza.

La verifica comprende anche la posizione del centro di gravità. Un aeromobile può rimanere entro il peso massimo consentito e richiedere comunque una diversa distribuzione delle masse per rispettare l’intervallo autorizzato dal costruttore. La collocazione del carico influisce sulla stabilità, sulla manovrabilità e sulle prestazioni: per questo i calcoli devono essere completati prima della partenza insieme alla documentazione operativa.

I sistemi informatici delle compagnie raccolgono e integrano le informazioni provenienti dalle attività di imbarco e caricamento. L’automazione consente di elaborare rapidamente i dati e di gestire gli aggiornamenti necessari durante la preparazione del volo. Un’interruzione può quindi rallentare le operazioni anche quando l’aeromobile è disponibile, il personale è presente e le infrastrutture aeroportuali funzionano.

Nelle prime comunicazioni, Delta ha descritto la funzione interessata e le misure adottate per continuare l’attività, senza indicare una causa tecnica definitiva. Il problema ha imposto il ricorso a procedure alternative mentre proseguiva il lavoro per ripristinare il sistema automatizzato.

Le procedure manuali e la gestione dei gate

In una dichiarazione riportata dalle emittenti locali, Delta ha spiegato che i propri team stavano utilizzando procedure manuali per consentire le partenze in sicurezza. La compagnia ha ringraziato i passeggeri per la pazienza e il personale per il lavoro svolto durante i disagi, confermando il coordinamento con il controllo del traffico aereo.

Le procedure manuali permettono di completare le verifiche previste anche quando l’automazione è indisponibile. Il processo può però richiedere più tempo, riducendo il numero di aeromobili che riescono a terminare la preparazione e a lasciare i gate secondo il programma. Il rallentamento può così coinvolgere progressivamente l’organizzazione delle partenze e degli arrivi.

Delta ha indicato tra gli obiettivi del coordinamento con la FAA la protezione dei gate e delle aree aeroportuali dalla congestione. La disponibilità delle piazzole è infatti legata alla sequenza delle operazioni: un aeromobile in partenza libera lo spazio per quello successivo, mentre un ritardo può obbligare un volo in arrivo ad attendere una posizione disponibile.

La gestione del guasto ha quindi richiesto interventi paralleli. Le squadre della compagnia hanno lavorato sulla preparazione dei singoli voli e sul recupero dell’automazione; il controllo del traffico ha distribuito gli arrivi per contenere l’accumulo nello scalo. La trasformazione del blocco in un programma di ritardi ha consentito di mantenere un flusso regolato durante questa fase.

Centinaia di ritardi e conseguenze sulla rete Delta

Le prime rilevazioni di FlightAware hanno mostrato un aumento dei ritardi ad Hartsfield-Jackson. FOX 5 Atlanta ha riportato 364 voli in ritardo nella mattinata di domenica, mentre le autorità aeronautiche avevano già avviato il programma di partenze scaglionate. Il conteggio riguardava lo scalo durante l’evoluzione dei disagi.

La testata specializzata Paddle Your Own Kanoo ha riferito di ritardi diffusi nella rete Delta. Atlanta concentra una parte fondamentale delle operazioni della compagnia e un rallentamento nell’hub può raggiungere altri aeroporti attraverso gli aeromobili e gli equipaggi impiegati sulle tratte successive.

Un aereo che arriva oltre l’orario previsto può partire in ritardo anche per il collegamento seguente. Se il disallineamento coinvolge più rotazioni, la compagnia deve intervenire sulla disponibilità dei velivoli, sull’impiego del personale e sui servizi ai passeggeri che perdono le coincidenze. Le conseguenze possono quindi continuare anche dopo la ripresa del flusso verso lo scalo.

La gestione comprende inoltre bagagli e riprotezioni. I viaggiatori in transito devono essere indirizzati verso collegamenti compatibili con gli effettivi tempi di arrivo, mentre la disponibilità sui voli successivi dipende dal livello di occupazione e dall’andamento della giornata. In un periodo di forte domanda, assorbire gli effetti di un’interruzione diventa particolarmente impegnativo.

Perché il guasto ad Atlanta pesa sulle operazioni americane

Hartsfield-Jackson è il principale centro operativo di Delta e uno degli aeroporti con il maggior volume di passeggeri al mondo. Lo scalo collega un’ampia rete di destinazioni statunitensi a numerosi servizi internazionali, organizzando arrivi e partenze in modo da consentire il trasferimento dei viaggiatori tra voli differenti.

Il funzionamento dell’hub richiede che aeromobili, equipaggi, personale di terra e bagagli siano disponibili nelle finestre programmate. Un’interruzione modifica questo equilibrio: una piazzola può rimanere occupata, un equipaggio può attendere l’arrivo del velivolo e una coincidenza può diventare irraggiungibile. La compagnia deve gestire queste conseguenze mantenendo il flusso complessivo dello scalo.

La ripresa del sistema informatico e la normalizzazione dell’orario possono quindi seguire tempi differenti. Recuperare l’automazione aumenta la capacità di preparare le partenze, ma occorre anche riordinare la sequenza dei collegamenti e le risorse distribuite lungo la rete. Il peso di Atlanta rende questa fase rilevante anche per voli che non hanno come destinazione finale la Georgia.

L’episodio mostra quanto una funzione specifica possa incidere su un’organizzazione composta da operazioni strettamente collegate. I calcoli di carico precedono il decollo, ma il tempo necessario a completarli influenza l’utilizzo dei gate, la puntualità delle rotazioni e la gestione delle coincidenze.

Il Thanksgiving aumenta la pressione su voli e aeroporti

Il guasto è arrivato nel fine settimana precedente al Thanksgiving del 26 novembre, quando cominciano gli spostamenti per raggiungere familiari e destinazioni turistiche. Molti viaggiatori anticipano la partenza rispetto alla festività, distribuendo il traffico su più giornate e aumentando l’attività degli aeroporti già dalla domenica.

Per le compagnie, questo periodo comporta numerosi collegamenti e un intenso utilizzo degli aeromobili. La disponibilità di posti sui voli alternativi assume un ruolo importante quando un ritardo fa perdere una coincidenza o richiede di modificare un itinerario. La gestione operativa deve quindi accompagnarsi all’assistenza ai passeggeri e all’aggiornamento delle informazioni sui collegamenti.

Gli effetti di un rallentamento nell’hub possono raggiungere anche chi non transita da Atlanta, attraverso le rotazioni di aerei ed equipaggi. L’ampiezza della rete rende necessario coordinare gli interventi tra aeroporti diversi, cercando di contenere il trasferimento dei ritardi da una tratta all’altra.

Il momento dell’incidente accresce così il peso del recupero operativo. La compagnia deve assorbire i disagi mentre il traffico delle festività entra nella sua fase più intensa, con una crescente domanda di collegamenti e una programmazione già impegnativa.

Il precedente del 13 novembre: il blocco nazionale delle partenze

Il nuovo stop segue l’emergenza ricostruita da Agenparl nell’articolo «Caos nei cieli degli Stati Uniti: la FAA blocca tutti i decolli per un guasto alle comunicazioni», pubblicato il 14 novembre. In quel caso il problema aveva coinvolto la rete di telecomunicazioni utilizzata per sostenere comunicazioni e informazioni radar del controllo del traffico aereo.

Il rapporto ufficiale diffuso dalla FAA il 15 novembre ha precisato l’estensione dell’instabilità e le misure adottate. Secondo l’autorità, il problema tecnico era cominciato intorno alle 15:30 della costa orientale del 13 novembre e aveva interessato 17 dei 22 centri regionali di controllo, estendendosi anche ad alcune strutture radar di avvicinamento.

L’anomalia si era manifestata attraverso un volume eccessivo di dati sulla rete FAA Telecommunications Infrastructure, con circa 1.000 tentativi di connessione ogni quattro-cinque secondi. Il traffico aveva generato instabilità nelle comunicazioni con gli aeromobili e nei flussi radar, portando alla decisione di fermare le partenze su scala nazionale.

Le verifiche iniziali avevano individuato due possibili punti di origine: un sito radar ad Amarillo, in Texas, e un impianto di radiocomunicazioni a El Dorado, in Arkansas. Presso quest’ultima struttura il fornitore L3Harris stava effettuando lavori che comprendevano l’installazione di un nuovo router.

I siti isolati e gli interventi sui router

L3Harris aveva isolato i due siti individuati durante le verifiche e la rete si era stabilizzata. La FAA ha riferito di aver disattivato una funzionalità di trasmissione sui nuovi apparati e di aver esteso precauzionalmente l’intervento a oltre 60 router analoghi, sospendendone ulteriori installazioni.

L’autorità e il fornitore avevano proseguito l’indagine sulla causa di fondo dell’instabilità. Prima di revocare lo stop, la FAA aveva atteso per verificare la tenuta del sistema: il traffico era ripreso alle 20:15 del 13 novembre, le 2:15 del 14 novembre in Italia.

Nel documento, la FAA ha distinto il problema dalle modifiche effettuate nelle torri di controllo nell’ambito del più ampio programma di modernizzazione. L’instabilità riguardava il sistema di telecomunicazioni preesistente, mentre gli interventi di sostituzione degli apparati rientravano in attività svolte da tempo per superare tecnologie obsolete.

L’episodio aveva portato anche a riesaminare le modalità della manutenzione. La FAA ha spiegato che il lavoro a El Dorado consisteva in una sostituzione ordinaria presso un sito remoto, una tipologia di intervento effettuata da anni senza analoghe ripercussioni. Dopo il blocco, l’autorità aveva annunciato una rivalutazione dei tempi e delle condizioni di queste operazioni.

I dati ufficiali su atterraggi e cancellazioni

Durante l’instabilità del 13 novembre alcune frequenze radio e informazioni radar erano rimaste disponibili. Secondo la FAA, controllori ed equipaggi avevano continuato a utilizzare le procedure previste e circa 3.500 aeromobili già in volo erano atterrati in sicurezza.

Erano proseguite anche le operazioni critiche, comprese quelle di emergenza sanitaria, delle forze dell’ordine e militari. Il blocco delle partenze aveva consentito di contenere il traffico mentre venivano gestiti gli aerei già nello spazio aereo e isolate le anomalie della rete.

Per l’intera giornata, la FAA ha riportato circa 12.462 voli cancellati dagli operatori, di cui 9.082 dalle principali compagnie aeree. Il documento precisa che non tutte le cancellazioni erano direttamente riconducibili allo stop nazionale, pur in una giornata fortemente segnata dall’interruzione delle telecomunicazioni.

Sul fronte informatico, l’autorità ha dichiarato che gli elementi disponibili non indicavano un attacco o l’intervento di un soggetto esterno ostile. L’indagine tecnica era concentrata sulle anomalie della rete e sul funzionamento degli apparati coinvolti.

La stabilizzazione aveva permesso di riprendere le partenze, ma il ritorno agli orari programmati richiedeva il lavoro delle compagnie. Aeromobili ed equipaggi dovevano essere nuovamente allineati ai servizi, mentre i passeggeri coinvolti nei voli cancellati o ritardati attendevano la riprogrammazione degli itinerari.

Dalla rete FAA al sistema Delta, due emergenze in nove giorni

I due episodi hanno colpito funzioni differenti. Il 13 novembre il problema riguardava l’infrastruttura nazionale che sostiene il controllo del traffico aereo; il 22 novembre l’interruzione ha interessato l’automazione utilizzata da Delta per preparare i propri voli. Il richiamo al precedente colloca il nuovo guasto nella sequenza delle difficoltà operative del mese.

La continuità dei voli dipende da informazioni disponibili e corrette in ogni fase: pianificazione, imbarco, movimentazione dei bagagli, calcolo del carico e gestione dello spazio aereo. Un problema in uno di questi passaggi può richiedere di rallentare le attività e regolare il traffico, anche quando piste e aeromobili rimangono utilizzabili.

Ad Atlanta, le procedure manuali e le partenze scaglionate hanno consentito di riavviare il flusso mentre proseguiva il lavoro sull’automazione. Nove giorni dopo il blocco nazionale, Delta affronta così il recupero di rotazioni e coincidenze all’inizio della settimana del Thanksgiving, quando la domanda di voli rende più impegnativo assorbire i ritardi accumulati.

Fonti e documentazione