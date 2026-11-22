(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2026 - AULA
📌 14 – Discussione mozioni su iniziative in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
COMMISSIONI
📌10,30_Covid_Seguito dell’audizione del deputato Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei ministri
📌11 e 15_Cultura_Seguito esame DL “scuola”
📌17_Affari costituzionali_Comitato pareri su DL “scuola”
📌18_Bilancio_Legge di bilancio, seguito esame
EVENTI
📌 10 – Sala della Regina – Riconoscimento al merito per le eccellenze italiane per la pace e lo sviluppo economico. Saluto del segretario di presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌 10.30 – Sala del Refettorio – Manifesti 1944 – 1946 – Caivano nel dopoguerra: tra occupazione militare e rinascita civile. Interviene la segretaria di presidenza Patriarca. Diretta webtv
📌 15 – Sala del Refettorio – Per mano 6. Saluto del vicepresidente Mulè. Diretta webtv
CONFERENZE
📌 13 – Luca Pastorino. Ottanta anni della Repubblica: l’omaggio dei poeti italiani contemporanei
📌 14.30 – Gianmauro Dell’Olio. Verso un umanesimo della vita organizzativa: generare sviluppo nella complessità con la leadership orizzontale
📌 16 – Carmen Di Lauro. Imprenditoria femminile – cultura e risorse
📌 17.30 – Maria Grazia Frijia. Protezione civile: storia, sistema e cultura della prevenzione