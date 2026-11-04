Valle d’Aosta, Le sfide per la gestione degli ecosistemi d’alpeggio: confronto transfrontaliero sulle Alpi 

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 -
COMUNICATO STAMPA Aosta, mercoledì 4 novembre 2026 Le sfide per la gestione degli ecosistemi d’alpeggio: confronto transfrontaliero sulle Alpi L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informa che martedì 3 novembre 2026, presso la sede dell’Assessorato a Saint-Christophe, si è svolto il forum transfrontaliero: Le sfide per la gestione degli ecosistemi d’alpeggio, organizzato nell’ambito del programma Interreg ALCOTRA Francia–Italia ECO ALP 2050, con il cofinanziamento dell’Unione europea.L’incontro, svoltosi in lingua francese, ha riunito 56 partecipanti tra tecnici, amministratori, gestori di aree protette, allevatori e professionisti del settore, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche sulla gestione sostenibile degli ecosistemi d’alpeggio. Al centro del confronto, due temi di particolare attualità per il futuro dei territori pastorali: la gestione della risorsa idrica e la frequentazione degli alpeggi.Nel corso della giornata sono stati presentati progetti ed esperienze sviluppati in diversi contesti alpini, offrendo spunti di riflessione e possibili soluzioni alle sfide che interessano le aree di montagna.I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali dell’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod. È seguito l’intervento di Mauro Bassignana, Direttore della Sperimentazione dell’Institut Agricole Régional, ente capofila del progetto, che ha illustrato brevemente ECO ALP 2050, iniziativa volta a promuovere la gestione sostenibile degli ecosistemi d’alpeggio.La risorsa idrica negli alpeggiLa sessione mattutina è stata dedicata alla gestione dell’acqua alla luce dei cambiamenti climatici e delle crescenti esigenze dei territori alpini.Sono intervenuti Andrea Mainetti (Parco Nazionale Gran Paradiso), che ha presentato il progetto ACLIMO, dedicato alla preservazione della risorsa idrica negli ambienti sensibili, Solène Pignard (Réserves Naturelles de France), che ha illustrato il progetto Waterwise, finalizzato alla costruzione condivisa di una visione locale sulla gestione della risorsa idrica e Laurent Maret (Canton Vallese), che ha approfondito gli interventi di miglioramento strutturale e la strategia cantonale per l’acqua, con particolare riferimento alla gestione integrata della risorsa idrica.La frequentazione degli alpeggi: tra opportunità e sfideNel pomeriggio, l’attenzione si è concentrata sulla convivenza tra attività pastorali, turismo e sport all’aria aperta, con un focus sulle iniziative di sensibilizzazione e sugli strumenti utili a promuovere una fruizione responsabile dei territori alpini.Il confronto ha visto i contributi di Mathilde Orlhac (Société d’Économie Alpestre de Haute-Savoie), che ha presentato la piattaforma Pasto Kezako, dedicata alla sensibilizzazione e alla condivisione dello spazio pastorale, Julie Higel e Camille Pousse (Parc naturel régional du massif des Bauges), che hanno illustrato la campagna La montagne respect, nata per favorire la convivenza tra i diversi modi di vivere e frequentare la montagna e Pietro Merzi (ALPARC), che ha presentato il progetto LivesAlpsNature, volto a ridurre l’impatto delle attività sportive all’aria aperta sugli ecosistemi alpini.Il forum ha rappresentato un’occasione di confronto tra realtà francesi, italiane e svizzere, favorendo la condivisione di approcci ed esperienze su questioni che richiedono una collaborazione sempre più stretta tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione degli alpeggi.L’evento è stato riconosciuto ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, per un totale di 0,375 CFP (SDAF13), secondo il Regolamento approvato con Delibera del Consiglio n. 162/2022.L’iniziativa è stata promossa con il contributo dell’Institut Agricole Régional, di Asters – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta.Per approfondire: ECO ALP 2050
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