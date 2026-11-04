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Politica Interna

FORZA ITALIA. TERNULLO: CONGRATULAZIONI A OCCHIPINTI NEOCOMMISSARIO PROVINCIA RAGUSA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Gianni Occhipinti per la nomina a commissario provinciale di Forza Italia a Ragusa. Sono certa che saprà mettere a disposizione del partito la sua esperienza, le sue capacità amministrative e la profonda conoscenza del territorio, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza e il radicamento di Forza Italia in provincia”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo. “Un ringraziamento sincero va a Giancarlo Cugnata per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto in questi anni. A lui rivolgo i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico nella segreteria particolare dell’assessore regionale alla Salute. A entrambi va il mio sostegno, nella convinzione che sapranno continuare a lavorare insieme per il bene di Forza Italia nella nostra regione” conclude Ternullo.

(AGENPARL)
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