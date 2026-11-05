VVF Incidente stradale

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - In tarda mattinata, il conducente di un furgone, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la SP37 in località Cocozzo a Samovigo.
Il giovane è rimasto bloccato all'interno, una decina di metri sotto strada, in una scarpata. I Vigili del Fuoco di Chiavari hanno ancorato il mezzo e, stabilizzato l'uomo, lo hanno portato a bordo strada con la barella. Di li è stato l'elicottero Drago VF a prelevarlo e trasportarlo in ospedale.
Comando Provinciale VVF Genova