IL COMUNE COMUNICA – a bordo dei taxi arrivano i QR code: più trasparenza sulle tariffe e un canale digitale per valutare il servizio

TAXI – A BORDO DELLE VETTURE ARRIVANO I QR CODE

PIÙ TRASPARENZA SULLE TARIFFE E UN CANALE DIGITALE PER VALUTARE IL SERVIZIO

Più trasparenza sulle tariffe e nuove possibilità di ascolto dei passeggeri: il Comune di Bari introduce un nuovo strumento digitale a bordo dei taxi cittadini: attraverso due QR Code, i passeggeri potranno consultare le tariffe ufficiali del servizio e partecipare a un questionario per esprimere il proprio giudizio sulla qualità della prestazione ricevuta.

Con una determinazione del Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive, è stata disposta l'installazione, su tutte le autovetture adibite al servizio taxi, di un apposito cartello informativo contenente i due codici QR. Il primo consentirà di accedere direttamente alla pagina istituzionale del Comune di Bari dedicata alle tariffe vigenti, per consultare in modo semplice e immediato i costi del servizio; il secondo rimanderà a un questionario digitale attraverso il quale gli utenti potranno valutare l'esperienza di viaggio e fornire indicazioni utili al monitoraggio e al miglioramento della qualità del servizio.

I QR Code rimanderanno a testi disponibili in italiano e in inglese, per consentire anche ai turisti stranieri di accedere alle informazioni utili.

I cartelli saranno forniti gratuitamente dall'amministrazione comunale e dovranno essere collocati in una posizione ben visibile all'interno delle vetture, preferibilmente sui poggiatesta dei sedili anteriori, così da risultare facilmente consultabili dai passeggeri. L'iniziativa, che si inserisce nel più ampio percorso di innovazione, trasparenza amministrativa e partecipazione promosso dall'amministrazione comunale, affianca gli obblighi informativi già previsti dal vigente Regolamento comunale del servizio taxi.

"Con questa iniziativa mettiamo a disposizione dei cittadini e dei turisti uno strumento semplice e immediato per conoscere le tariffe ufficiali del servizio taxi e, allo stesso tempo, per contribuire attivamente al suo miglioramento – dichiara l'assessore allo Sviluppo locale e alla Blue Economy, Pietro Petruzzelli -. Attraverso i QR Code sarà possibile consultare informazioni aggiornate direttamente dalla fonte istituzionale e condividere la propria esperienza, offrendo all'amministrazione elementi utili per monitorare la qualità del servizio e individuare eventuali margini di miglioramento.

Ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato per realizzare questo progetto e i rappresentanti della categoria dei tassisti che hanno dimostrato disponibilità e collaborazione, contribuendo a rendere possibile questo risultato. Bari è una città sempre più attrattiva sul piano turistico e commerciale e poter contare su servizi efficienti, trasparenti e accessibili è fondamentale. Vogliamo valorizzare il lavoro dei tanti operatori che ogni giorno svolgono il proprio servizio con professionalità e spirito di collaborazione, rafforzando al tempo stesso il rapporto di fiducia tra utenti, tassisti e amministrazione".