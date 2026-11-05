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Politica Interna

Forze Armate. De Corato (Fdi): In questo giorno ho reso onore al tenente Zecchillo, splendido esempio di amor patrio

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - "Renderò oggi omaggio alla camera ardente di Adriano Zecchillo, il tenente infermiere volontario morto con tre commiliti nel tragico incidente che ha visto un elicottero dell'esercito precipitare durante una missione di pace in Bosnia. Un fulgido esempio di sacrificio e abnegazione che auspico serva a fare comprendere alle future generazioni cosa significhi il vero amore per la Nazione. Il tutto nel giorno della festa dell'unità nazionale e delle forze armate, durante la quale si commemora la vittoria del 4 novembre 1918 a Vittorio Veneto sull'invasore austriaco. Un esempio, quello di Zecchillo, raccolto dai ragazzi di Gioventù Nazionale che hanno voluto esporre degli striscioni con la scritta 'Caddero per la Patria, vivono nella Vittoria".

(AGENPARL)
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