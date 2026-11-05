DISABILITÀ, MAZZELLA (M5S): “MODIFICA COSTITUZIONE PRIMO PASSO ATTESO DA DECENNI

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Roma, 4 nov. – "Dopo un intenso lavoro condotto da inizio legislatura, finalmente al Senato gettiamo le basi per riformare l'articolo 38 della Costituzione, compiendo un passo di civiltà atteso da vent'anni. Cancellare dalla Carta fondamentale l'anacronistica parola 'minorati' per sostituirla con 'persone con disabilità' è fondamentale per tutelare la dignità di milioni di cittadini, mettendo al centro prima di tutto la persona. Su questo provvedimento ho lavorato in prima linea supportando il lavoro dei colleghi in Commissione Affari Costituzionali, avanzando diverse proposte, alcune accolte, la cui sintesi è cristallizzata nella seguente formulazione approvata: 'la Repubblica garantisce il diritto delle persone con disabilità all'autonomia e all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l'esercizio'. Ed è qui che sta il lavoro che il Movimento 5 Stelle ha portato prima in Commissione e poi in Aula. Noi abbiamo messo al centro una cosa sola: la rimozione degli ostacoli. Non si tratta di una gentile concessione ma di un preciso vincolo costituzionale. Sappiamo bene, tuttavia, che modificare le parole non basta a cambiare la vita quotidiana di una madre che attende da anni il progetto di vita per il proprio figlio, non fa comparire il montascale che manca, non garantisce l'assistente scolastico a settembre e non azzera le infinite liste d'attesa. Perché la vita indipendente sia davvero libera e non ostacolata dalle barriere ambientali e culturali, occorre stanziare risorse vere e strutturali, affinché nessun cittadino si senta più rispondere dalle istituzioni che 'non ci sono fondi'. C'è ancora tanto da fare, ma per ora godiamoci questa prima approvazione del testo in Senato, cui seguirà un iter lungo, con la consapevolezza che finalmente il primo passo è stato compiuto". Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della X Commissione di Palazzo Madama.
Trending
- Copasir, martedì 10 novembre alle 15 audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.
- Agenzia regionale 1161.26 Paolicelli su presentazione XXI edizione Sagra del fungo cardoncello 13 al 15 novembre 2026
- Venezia per due giorni ospita il Venice Sustainable Fashion Forum: istituzioni, imprese e innovazione a confronto sul futuro sos
- Comunicato Stampa 1953/2026 A Ecomondo (Rimini) le Regioni del Bacino Padano insieme per rinnovare l’impegno a ridurre gli inquinanti e realizzare una ‘Road map’ per l’attuazione della nuova direttiva europea. Venturini: “Solo grazie alla collaborazione si raggiungono risultati
- SPIAGGE TOSCANE A RISCHIO, CECCARDI (LEGA): «PIANO DA 547 MILIONI, GIANI SCOPRA LE CARTE SUI FONDI UE»
- Al Lido di Venezia sabato 7 novembre. Cercare un altro futuro in tempi di crisi, torna lo spettacolo tra immagini e musica
- Donne in relazione”: al Centro Donna un percorso per riscoprire la propria identità e costruire relazioni più libere
- Natale 2026, mandarini ripieni di sorbetto e pistacchi. La sfiziosa idea di Tonitto 1939 per il dessert delle feste
- Torino Metro 1, Maccanti (Lega): “Dai sindaci del PD tanta visibilità politica, ma su loro responsabilità tacciono
- IL COMUNE COMUNICA – Sport, inclusione e partecipazione: presentata la convention regionale di Special Olympics Team Puglia, sabato al CUS Bari attesi 180 partecipanti
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu