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Lazio

COMUNICATO STAMPA Olim Palus (ex Svar) ok dalla commissione: il Piano di zona torna in Consiglio con più verde e parcheggio pubblico

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 -  
La commissione Urbanistica del Comune di Latina, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, ha approvato definitivamente le modifiche apportate al Piano di Zona 167 denominato "Olim Palus 2032" (ex Svar) e lo schema di convenzione per la costituzione del diritto di superficie. La proposta di deliberazione, redatta dal dirigente del Dipartimento VII Edilizia Sue, l'architetto Patrizia Marchetto, su indirizzo dell'assessore all'Urbanistica Annalisa Muzio, è ora pronta per la votazione definitiva in Consiglio comunale. 
 
"Il percorso di pianificazione urbanistica ed edilizia della città compie un nuovo e importante passo in avanti", ha dichiarato l'assessore Muzio a margine della seduta, esprimendo piena soddisfazione per l'ampia condivisione dell'iter adottato. 
 
"Le modifiche progettuali introdotte rispetto alla deliberazione adottata all'inizio di quest'anno – ha spiegato l'assessore Muzio – recepiscono puntualmente parte delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del piano, frutto di un'attenta istruttoria tecnica condotta dall'Ufficio edilizia residenziale pubblica ma anche gli indirizzi della commissione urbanistica ". 
 
 
"L'iter che ci condurrà all'approvazione definitiva del Piano di Zona 'Olim Palus 2032' in Consiglio comunale – ha aggiunto l'assessore Muzio – dimostra la bontà di un'amministrazione aperta al confronto e attenta alle istanze del territorio. Grazie al lavoro sinergico con la commissione consiliare, gli uffici competenti e il prezioso riscontro derivato dalla fase di osservazione, siamo riusciti a migliorare ulteriormente il progetto originario. Abbiamo previsto più verde attrezzato, nuovi parcheggi funzionali anche alle scuole e una vivibilità urbana a misura d'uomo, separando i flussi pedonali da quelli veicolari. Questo provvedimento conferma la nostra determinazione nel dare risposte concrete in materia di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana sostenibile e credo che costituisca un successo storico a firma della amministrazione Celentano. Il piano di zona dopo il passaggio in Consiglio comunale approderà in giunta per la sua definitiva approvazione. Ringrazio tutti i commissari sia di maggioranza che di minoranza per aver espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione".
 
Il provvedimento include inoltre l'approvazione dello schema di convenzione per la costituzione del diritto di superficie.
 
Gli atti sono ora trasmessi all'attenzione del Consiglio comunale per la definitiva approvazione.
 
"Un sentito ringraziamento va agli uffici del Comune ma anche a quelli della Regione Lazio e dell'assessore regionale all'Urbanistica Alessandro Calvi che ci ha supportato in questa fase", ha concluso l'assessore Muzio.

 
 

(AGENPARL)
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